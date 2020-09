Politica



“Assembramenti di studenti alle fermate dei bus”: Martisca (FI Giovani) chiede più controlli

martedì, 15 settembre 2020, 20:04

Alle regole ferree dei protocolli anti-covid all’interno degli istituti scolastici corrispondono comportamenti completamente opposti appena si esce dagli stesi. A sostenerlo è il coordinatore comunale di Forza Italia Giovani, Lucian Martisca che ha fatto notare come, già al secondo giorno dalla riapertura delle scuole, si formino assembramenti di studenti alle fermate degli autobus e come l’uso della mascherina in queste situazioni sia assai ridotto.



Secondo Martisca mancherebbe completamente il controllo al di fuori degli edifici scolastici: “Negli ultimi giorni abbiamo assisitito ad un aumento dei contagi nella provincia confinante di La Spezia e abbiamo assistito alla chiusura di una classe intera a Fosdinovo, questo per sottolineare il fatto che il virus è ancora attivo, soprattutto tra i giovani. – ha detto Martisca - L’amministrazione deve farsi carico di questa situazione, tutelando e facendo rispettare le norme anti-covid ai giovani, anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Come responsabile del settore scuola dei Giovani di Forza Italia, insieme al Vice-Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia, Nicola Biglioli, ci impegneremo a sottolineare tutti questi aspetti negativi delle varie amministrazioni: servono molti più controlli tra i giovani per creare un ambiente tranquillo nelle nostre città. Responsabilizziamo i ragazzi e facciamo loro capire che il controllo è per il loro bene e per il bene della città che rischierebbe di diventare una zona rossa con conseguente possibile crollo economico e morale.”



Maritsca ha rivolto all’amministrazione 5 Stelle l’invito a predisporre un organo di vigilanza nelle varie fermate dei bus e all’interno dei mezzi di trasporto e per controllore la movida e i centri commerciali, ed ha ricordato che Carrara, come anche altre città della provincia, non può subire un’ altra chiusura totale che metterebbe in difficoltà tutti, soprattutto i giovani .