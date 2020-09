Politica



Athamanta, prima manifestazione nazionale a Carrara: "Fermiamo la devastazione delle Alpi Apuane"

domenica, 13 settembre 2020, 14:24

Athamanta, il percorso nato per la tutela delle Alpi Apuane lancia dal Festival Con-vivere 2020 un appello a tutta la popolazione, le associazioni e i collettivi per una manifestazione nazionale a Carrara. Il collettivo Athamanta di Massa-Carrara ha detto: "Fermiamo la devastazione delle Alpi Apuane". E' la prima manifestazione nazionale, che si terrà il 24 ottobre 2020 a Carrara contro l'estrattivismo nelle Apuane. L'annuncio di Athamanta per diffondere coscienza critica sui temi connessi al problema dello sfruttamento estrattivo del marmo, che nel corso del Festival Con-vivere 2020 di Carrara ha lanciato l'iniziativa di sensibilizzazione, invitando tutta la popolazione, le Associazioni e realtà attive sul territorio a radunarsi a Carrara.

Athamanta è intervenuta con una iniziativa di protesta durante il Festival Con-vivere 2020. Il collettivo ha spiegato la sua opinione su questo festival: "L'ennesima iniziativa di green, art and cultural washing che coinvolge il comune di Carrara" e ribadisce che "l'estrattivismo non è un modello di gestione, ma un modello di sfruttamento. Parlare di diritti con la Fondazione Marmo, membro del comitato promotore di questa iniziativa, sembra quanto meno ridicolo. I proprietari di cava – ha proseguito Athamanta – sono coloro che ottengono profitti mostruosi lasciando ai lavoratori solo briciole e ai cittadini gli scarti in una città sempre più decadente. I proprietari delle cave sono coloro che, entrando nelle maglie dell'amministrazione pubblica grazie al loro peso economico, riescono far avvitare ogni regola a tutela dell'ambiente sul perno del loro interesse, riuscendo così a portare avanti attività che non possono rispettare alcun criterio di tutela ambientale. Sono gli stessi, che provano a ripulirsi la faccia e la coscienza sponsorizzando e proponendo queste iniziative. Il Comune di Carrara o un qualunque Ente con un minimo di etica dovrebbe rifiutarsi di associarsi a soggetti tanto ipocriti".

Athamanta ha concluso lanciando un appello a tutta la comunità: "Siamo qui per ribadire a voce alta e chiara che il modello estrattivistico legato al marmo bianco non è sostenibile. La grande manifestazione dello scorso 4 gennaio contro l'approvazione del nuovo Pabe di Massa ha dimostrato l'esistenza di un'ampia opposizione all'attuale devastazione delle Alpi Apuane. Un'opposizione che travalica i confini provinciali e porta finalmente alla luce le contraddizioni del modello estrattivista imposto su scala globale. È il momento di tornare a prendere parola collettivamente e dare seguito a quella protesta."