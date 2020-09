Politica



Attacco alla Lega, denunciati assessore e consigliere del comune di Carrara

sabato, 5 settembre 2020, 16:48

di donatella beneventi

Convocata urgentemente una conferenza stampa nella sede elettorale della Lega a Marina di Carrara per illustrare i gravissimi fatti avvenuti a Carrara, nella sede di Via Santa Maria e ai danni del camion elettorale; avvenimenti che hanno avuto il loro apice con una serie di insulti e minacce ai danni delle persone presenti, con il coinvolgimento di due esponenti di spicco della giunta carrarina.



Il candidato Nicola Pieruccini spiega in conferenza quanto accaduto e i provvedimenti da lui intrapresi: "I fatti hanno avuto luogo la sera dell'incontro avvenuto presso la Torre di Castruccio ad Avenza per parlare della sorte del ponte, riunione cui ho presenziato fino alle 10.30, circa, c'era anche il sindaco e altri esponenti; in concomitanza, a Carrara, c'era l'iniziativa di Armonie dai Balconi e abbiamo portato il camion in zona carico scarico in piazza Mazzini; c'erano dei ragazzi che già stavano inveendo contro le persone di assistenza nella sede elettorale a palazzo Repetti. Abbiamo controllato le loro mosse, e visto che stavano preparandosi per un secondo attacco, ho chiamato il 113: nel frattempo hanno circondato piazza Mazzini e hanno imbrattato il camion. Mentre si cercava di calmare le acque con le forze dell'ordine, è salita da via Loris Giorgi, quasi tutta la giunta del comune.



Un assessore, Andrea Raggi, e un consigliere comunale, Marzia Paita, hanno dato ragione a quei ragazzi che ci hanno apostrofato con le peggiori parole possibili, da fascisti a pedofili, dicendo che ce ne dobbiamo andare da Carrara. Questo comportamento è inammissibile, perchè due figure pubbliche rappresentano tutta la cittadinanza, anche chi non li ha votati e per ruolo non possono prendere posizione, ma semmai, dare la propria solidarietà per gli atti vandalici e gli improperi che ci sono stati rivolti. Anche la sede di Marina di Carrara ha avuto dei danni e se devo ringraziare - prosegue Pieruccini - le forze dell'ordine, non posso dire altrettanto delle istituzioni locali con il loro comportamento, per cui è scattata la denuncia nei confronti dei due esponenti della giunta e voglio far presente che è tutto documentabile, con i video che abbiamo registrato durante lo scontro.



Gli insulti verso di noi erano iniziati da qualche giorno, per cui era già stata fatta una segnalazione; i colpevoli sono tutte persone conosciute dalla polizia, come è stato identificato anche colui che ha imbrattato il camion: ciò che ci preoccupa è il clima che si è instaurato in città, Carrara è invivibile, caduta nel degrado più totale e il fatto che le altre forze politiche non abbiano espresso il loro disappunto per quanto accaduto, è un'aggravante. Se fosse successo qualcosa di simile a Bugliani, al M5S o a chiunque altro, noi non avremmo fatto altrettanto, comunque tutto ciò avrà un seguito e presto vi daremo altre notizie in merito".