Avanti tutta per le comunali: Pieruccini ringrazia gli elettori per il successo della Lega e del centro destra a Carrara

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:42

di vinicia tesconi

Milleseicento preferenze al nome di Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega Salvini Premier che ha detto: “Questo è un record. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato per me”. Pieruccini si è detto molto soddisfatto per i risultati elettorali ottenuti dalla “Lega-Salvini Premier” alle elezioni di domenica e lunedì e ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento per il risultato che vede la Lega primo partito della città con il 26,51 per cento dei voti.

“La gratificazione raddoppia - ha aggiunto Pieruccini - pensando al fatto che anche l'intera alleanza di centrodestra si è confermata, per la prima volta alle elezioni regionali, la prima coalizione della città e per il fatto che qui, la nostra candidata presidente Susanna Ceccardi, ha ottenuto più voti del suo avversario. Insomma a Carrara la Lega e il centrodestra hanno ottenuto un consenso straordinario, tra i migliori della Toscana, consenso che, se avessimo votato per le elezioni comunali, ci avrebbe permesso andare al governo della città dopo quasi 70 anni di giunte di sinistra.”.

Il pensiero di Pieruccini è andato subito alle amministrative del 2022: “ Proprio all'appuntamento delle prossime elezioni comunali andrà da oggi il nostro impegno per restituire alla città, assieme agli alleati della coalizione e alle forze politiche e civiche che vorranno unirsi a noi, un futuro degno del suo passato. Mi sia consentito anche di esprimere una soddisfazione personale per le oltre 1600 preferenze che i cittadini carraresi hanno ritenuto di concedermi, record storico per la Lega nella città di Carrara, ma anche per quelle degli amici di lista che hanno condiviso con me questa battaglia: tutti insieme abbiamo ottenuto oltre 3200 preferenze, circa il doppio di quelle ottenute dai candidati della Lega cinque anni fa, a dimostrazione di un crescente radicamento territoriale del nostro partito, che è uno degli aspetti più positivi di questa tornata elettorale.”.