Politica



Bagni pubblici chiusi a Colonnata, angoli del paese trasformati in orinatoi: la denuncia di Pieruccini della Lega

martedì, 15 settembre 2020, 18:38

di vinicia tesconi

E’ una delle mete più ricercate dai turisti sia per il panorama mozzafiato sulle cave di marmo, sia per il celeberrimo e pregiatissimo lardo: Colonnata, tra i più suggestivi paesini della cintura collinare di Carrara, nel pieno della stagione migliore per visitare le montagne da cui esce l’oro bianco, ha i bagni pubblici chiusi.

A segnalare il problema con le conseguenze che ne derivano, il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini: “Le viuzze e i portoni delle case si sono trasformati in puzzolenti orinatoi a causa del perdurare della chiusura dei bagni pubblici, diventando un vero e proprio incubo per commercianti e residenti del paese. Sicuramente si tratta prima di tutto di un problema di inciviltà ma sicuramente il mantenere chiusi i bagni pubblici da parte dell’amministrazione non ha giovato. Una volta che i ristoranti tirano giù la saracinesca, finito il turno di lavoro, e i bar chiudono bottega, la strada diventa un bagno per tutti.” . Pieruccini ha fatto sopralluoghi in tutti i paesi che circondano Carrara ed ha raccolto lo sfogo dei residenti. “ E’ vergognoso che l’amministrazione 5 Stelle non sia stata in grado, in questi tre anni, di dare una svolta ai paesi in tutti i sensi e in tutti i settori: architettonico, sociale, turistico e culturale. La voglia di rinascita di questi cittadini è caduta nel vuoto per colpa di una giunta che nulla ha fatto per incentivare il turismo che comunque registra circa 40 mila presenze all’anno.” Pieruccini ha poi riferito del caso specifico di Colonnata e del problema dei bagni pubblici chiusi che, a detta dei residenti, costringerebbe i turisti più educati, specialmente tra gli anziani, a chiedere agli abitanti di poter accedere ai bagni privati e favorirebbe nei turisti più incivili il ricorso ai vari anfratti delle stradine del paese come orinatoi a cielo aperto. “Nell'era della pandemia da coronavirus, della sanificazione, del lavaggio costante delle mani e del distanziamento – ha concluso Pieruccini - la Lega si chiede se è questo il gesto altruistico e generoso del sindaco De Pasquale per contrastare il contagio e proteggere i cittadini. La proposta della Lega , dal momento che l'assessore Anna Galleni ha deciso di tenere chiusi i bagni pubblici di proprietà del comune e pare non abbia spiegato il perché, è prendere esempio dalle città del nord Italia che hanno adottato i “toilet bus“. Quattro ruote, un volante e, invece dei posti a sedere, 5 bagni pubblici a disposizione gratuitamente per tutti i cittadini e i turisti. Servizio che si potrebbe avviare utilizzando i vecchi pullman di CTT in disuso.”.