Benedetti: “Gravissimo quanto accaduto tra Raggi e i genitori dei bambini delle scuole di Marian”

giovedì, 17 settembre 2020, 17:24

L’eco del confronto, al limite della rissa, avvenuto stamani tra i genitori dei bambini dell’asilo Giampaoli e l’assessore ai lavori pubblici del comune di Carrara Andrea Raggi è arrivata anche oltre Foce e il presidente del consiglio comunale di Massa ha voluto esprimere la sua aperta condanna al comportamento dell’assessore carrarese:

“Quello che è accaduto stamani a Marina di Carrara – ha fatto sapere Benedetti - tra i genitori dei 95 bambini rimasti senza scuola e l’assessore Raggi, non solo è paradossale, ma oso definirlo gravissimo, poichè la protesta degli stessi era legittima e ben motivata. Non è accettabile che i piccoli siano costretti ad entrare in container o in alternativa a ritornare a scuola il 2 ottobre. E’ ovvio che il sindaco e la giunta comunale nella persona dell’assessore Raggi, abbiano fallito sottovalutando le problematiche legate alla struttura, perciò chiedo le loro irrevocabili dimissioni come un atto di dignità di fronte ai genitori e alla cittadinanza inferocita da tale comportamento ed irresponsabilità.

Per quale motivo, l’amministrazione comunale non ha provveduto alla manutenzione della scuola dell’infanzia Giampaoli, nei mesi scorsi per non lasciare in mezzo alla strada tutti questi bimbi che davvero non lo meritano ? Adesso sarà comunque necessario individuare una soluzione alternativa, che non sia quella di obbligarli ad entrare nei container e neanche a rinviare l’inizio della scuola fino al 2 ottobre.

Per quanto sopra, in attesa che sia consegnata la originaria struttura scolastica,mi sento in obbligo di proporre l’utilizzo della struttura IMM di Marina di Carrara, considerato che, purtroppo, sempre per causa dell’incapacità e della paralisi dell’attuale amministrazione pentastellata, è del tutto inutilizzata .

Credo che da parte dell’ assessore Raggi debbano giungere a tutti i genitori, le scuse per il grave ed incomprensibile comportamento assunto durante l’incontro avvenuto questa mattina.”.