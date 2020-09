Politica



Bernardi: “Chiuso il camposcuola per mancanza di dipendenti, pessima gestione dell’amministrazione”

venerdì, 25 settembre 2020, 16:24

Grande disagio e ancor più grande disappunto per molti atleti, amatori e società sportive per l’annuncio della chiusura del camposcuola di Marina. Ennesima prova della cattiva gestione dell’amministrazione 5 stelle secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha ricordato i tempi in cui, per i 5 stelle il camposcuola era uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale: “Ottimizzare la gestione degli impianti sportivi, avevano scritto i 5 Stelle nelle linee programmatiche votate nel 2018 dal consiglio comunale: all'epoca non sapevamo ancora che i grillini predicavano bene e che poi avrebbero razzolato male, anzi malissimo. Come può una pubblica amministrazione chiudere una struttura sportiva perché è rimasta senza dipendenti ? È praticamente impossibile e invece è esattamente questo quello che ha fatto l’amministrazione pentstellata: chiudere , chiudere , chiudere tutto. Voglio ricordare ai cittadini che in campagna elettorale gli allora consiglieri 5 Stelle avevano fatto numerosi sopralluoghi nell’impianto sportivo di Marina di Carrara, assicurando interventi immediati e importanti qualora avessero vinto le elezioni. Ma nulla di tutto ciò è stato mai avviato. In un meet up dei 5 Stelle si legge che erano persino “rimasti stupiti” che al Campo Scuola erano stati assegnati soltanto tre dipendenti. In campagna elettorale De Pasquale aveva speso fiumi di parole per criticare la pessima gestione dell'impianto sportivo, frequentato da centinaia di atleti di tutte le età, da parte della precedente amministrazione. A giugno di quest'anno, quando sono stati riaperti i cancelli del campo scuola , pronto ad accogliere nuovamente gli sportivi dopo la lunga pausa imposta dal lockdown, i nostri amministratori avevano comunicato che ,nonostante le tante le norme anti-covid di cui l’amministrazione comunale e l’Ufficio Sport avevano dovuto tenere conto per garantire agli utenti la riapertura in sicurezza della struttura, il campo scuola sarebbe rimasto aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 20,00, con la sospensione di ogni attività dalle ore 19,50. Ma anche queste sono state parole al vento. Per la solita inadeguatezza ed inconsistenza di programmazione non avevano previsto quanti dipendenti sarebbero stati necessari per tenere aperta la struttura in sicurezza e nemmeno si erano resi conto che i dipendenti a disposizione erano già in difficoltà. Inoltre un buon amministratore si riconosce nel momento dell’urgenza e come riesce a trovare una soluzione. Quello che è certo è che nel lunghissimo elenco di disastri e di azioni dannose poste in essere da costoro , lo sport ha avuto una priorità per l’amministrazione 5 Stelle: lo hanno dimostrato i fatti.”.