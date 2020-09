Politica



Bernardi fa un esposto sul caso Mulino Forti e rigetta le accuse di falsità all’amministrazione 5 stelle

lunedì, 7 settembre 2020, 15:21

di vinicia tesconi

Un attacco frontale e compatto fatto per “sparare a zero” senza neppure sapere che cosa si stia sostenendo: questo l’atteggiamento, secondo il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, della giunta e della maggioranza 5 stelle in consiglio comunale contro di lui a causa dell’interrogazione relativa allo stato dell’ex Mulino Forti.

“Illazioni infondate, difficili da comprendere” così Bernardi ha definito le risposte comparse sulla pagina facebook del vicesindaco Martinelli che denoterebbero totale mancanza di lucidità e di autocritica.

Bernardi, preso di mira da accuse di falsità ed inviti alla vergogna, ha rigettato tutto ai mittenti: “Se c’ è un politico a Carrara che si deve vergognare è proprio il vicesindaco Martinelli dopo i drammatici dietrofront sulla “transazione Paradiso” e sulla “delibera sospesa della IMM”.

Null’altro aggiungono al costruttivo confronto dialettico che si dovrebbe approntare per il bene della comunità. Per quanto riguarda l’assessore Anna Galleni, pare di assistere sempre ad una resa dei conti, di recente esplicitata con una fantasiosa accusa sul non rispetto della privacy del senza tetto, del quale il sottoscritto, non ha diffuso alcun dato sensibile, ma riportato i fatti accaduti a conoscenza di tutti.”.

Bernardi ha poi ricostrutito nel dettaglio tutta la storia del Mulino Forti soprattutto in relazione al contenzioso da 500 mila euro che, secondo la Galleni, sarebbe la ragione per la quale avrebbe deciso di chiudere la struttura.

“E’ una una menzogna gravissima - ha detto Bernardi - in quanto a tutt'oggi non esiste alcuna vertenza e alcun contenzioso aperto tra comune ed Erp. Non avendo altri scopi, dobbiamo pensare che questa posizione pressante dell’assessore Galleni sia il frutto di ragionamenti diversi dall’interesse di riaprire alla città la struttura , come qualcuno ben informato sostiene. Per chiarire di nuovo la vicenda si sottolinea e si ribadisce che quando nel 2007 si insediò la prima giunta Zubbani, al Mulino Forti vi erano già funzionanti sia il Centro Intergenerazionale allora affidato alla CGIL , sia gli uffici dell' ACU trasferiti da Piazza del Duomo, dall' allora Assessore PD Carlo Martini della giunta Conti. Agli atti degli uffici comunali esiste un fascicolo nel quale si evince che, al fine di poter determinare il contratto d'affitto con ACU e la Convenzione con l'Associazione che gestiva il Centro Anziani, era necessario che ERP presentasse la richiesta di una DIA al comune per separare i due gli spazi che nelle planimetrie della struttura risultavano essere indivisi. La questione della divisione degli spazi non è stata mai presa in considerazione da ERP né prima dal piddino Argante Mussi, né dopo dal piddino Luca Panfietti , tanto che oggi la planimetria della struttura è sempre uguale e cioè indivisa. Inoltre la parte sottostante dell’immobile era stata chiusa e resa inagibile a seguito degli accertamenti di sicurezza dopo l'alluvione del 2003 , per cui la metratura utilizzata non era il cento per cento dell'immobile , ma la metà cioè solo quella del piano strada. Per questa situazione ereditata dalla gestione dell’assessore Carlo Martini, non ci sono affitti pagati perché non era possibile sottoscrivere un contratto regolare non essendo stata fatta la suddivisione formale degli spazi. E questo l’assessore Galleni, dovrebbe saperlo bene, avendo fatto la consulente al SUNIA per anni. Quando si critica e si offende occorrerebbe sempre essere consapevoli di quello che si dice, soprattutto quando si lanciano accuse pesanti. Senza voler addossare colpe a nessuno, basterebbe chiedere alla dottoressa Clara Gonnelli, la quale dopo essere stata autorizzata a spostare la sede dell’ACU dai locali inagibili di proprietà del comune di piazza del Duomo , ha scritto e chiesto innumerevoli volte di poter sottoscrivere un contratto per poter pagare l'affitto a ERP, senza mai ricevere risposte.”.

Bernardi ha ribadito che lo stesso atteggiamento di estrema superficialità sarebbe stato dimostrato dalla Galleni in relazione alla segnalazione da lui fatta della porta aperta del Mulino Forti e della presenza di bivacchi all’interno: “ Oltre a non rispondere alle domande e raggirare l'argomento – ha concluso Bernardi - invece di inviare al Mulino Forti la Polizia Municipale per verificare formalmente lo stato dell'immobile , come avevo espressamente chiesto, per motivi anche troppo chiari , qualcuno ha chiesto di andare a fare il controllo ad ERP dimostrando la malafede dell’amministrazione 5 Stelle . Come già detto in passato, si può dire tutto con le parole ma è con gli atti alla mano che si ristabilisce la veridicità degli eventi, per cui sulla vicenda presenterò esposto alle forze dell'ordine.”.