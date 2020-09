Politica



Bernardi: “Ritardi nell’affido dei lavori per l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, preoccupazione tra i genitori”

giovedì, 10 settembre 2020, 15:32

Le molte contestazioni fatte da genitori e insegnanti alla viceministra dell’istruzione Anna Ascani, venuta nella provincia di Massa Carrara pochi giorni fa, per il tour elettorale a sostegno del candidato Pd alle regionali, sono una spia evidente della preoccupazione sempre più grande di molte famiglie nei confronti dell’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. A ricordarlo è stato il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha sollecitato una rapida realizzazione delle misure anti-covid previste per le scuole, avendo trovato poco rassicuranti le affermazione dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi al riguardo. Negli incontri di Carrara e di Aulla, alla viceministra Ascani, i genitori hanno evidenziato la drammaticità della situazione delle scuole in tutta la provincia e specialmente a Carrara.



“Alla Ascani i genitori hanno parlato dei lavori di adeguamento delle aule - ha detto Bernardi - ancora in alto mare ed hanno aggiunto la mancanza al momento di soluzione per il problema dei trasporti e della mensa , il problema per la gravissima la mancanza del personale ATA e anche per quanto riguarda gli insegnanti molti die quali anche quest’anno saranno precari. Ma nonostante il flop della propaganda del PD che ha ospitato la vice ministra, e le reiterate figuracce della ministra Azzolina, i candidati della sinistra, per dovere di partito continuano ad affermare che il 14 settembre le scuole nella nostra città apriranno in sicurezza.”



Bernardi ha quindi fatto notare che l’affidamento dei lavori , avvenuto per il comune di Carrara solo il 4 settembre, renderebbe impossibile pensare a una riapertura delle scuole in linea con le indicazioni nazionali. Bernardi ha fatto anche il punto della situazione delle scuole comunali: alla A.M. Menconi e alla D. Giromini dovrebbero demolire e tagliare pareti per la formazione di varchi, smontare e rimontare serramenti e porte in PVC e provvedere al ridimensionamento degli spazi . Alla scuola Media G.T Taliercio nel computo metrico si legge che occorrerebbe demolire intere pareti in cartongesso e ripristinare il tutto in soli cinque giorni e poi procedere con l’adeguamento dei locali alle nuove esigenze. “Se anche si riuscisse a completare i lavori di adeguamento in una settimana– ha aggiunto Bernardi – non ci sarebbe comunque il tempo per effettuare la sanificazione e la sistemazione dei locali per renderli conformi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, rispetto alle misure da adottare per prevenire e contrastare il contagio da Covid-19 .”



Bernardi ha quindi fatto notare che in base alla graduatoria pubblicata sul sito del MIUR, già a Luglio 2020 il comune di Carrara era stato ammesso al finanziamento di 230 mila euro. “Il 14 luglio – ha proseguito Bernardi – è arrivata la richiesta relativa agli interventi necessari per l’adeguamento degli spazi emergenza covid-19, presentata dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Taliercio” e il 3 agosto il computo metrico delle scuole era stato prontamente effettuato da parte degli uffici comunali , per cui, il motivo per il ritardo nel dare l' affidamento diretto è quindi imputabile all’incapacità di programmazione e mancanza di responsabilità da parte dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi.”



Bernardi ha espresso la sua fiducia nell’impegno e nella professionalità delle ditte vincitrici dell'appalto ma non ha potuto non evidenziare la preoccupazione relativa alla data di fine lavori prevista e indicata dalla giunta per il 31 dicembre nonostante che l'assessore Andrea Raggi, arrampicandosi sugli specchi , abbia prontamente dichiarato che i lavori più “ significativi “ finiranno in tempo utile .



“Sappiamo che dopo il lockdown – ha concluso Bernardi - la didattica a distanza ed il problema delle mascherine e dei distanziamenti, i genitori sono molto preoccupati per le sorti di questo anno scolastico. Si tratta di problemi che richiedono fondi e soprattutto tempo, per cui, a pochi giorni dall'avvio delle lezioni, l'allerta sulla mancanza dei milioni di euro promessi dal governo Pd/5 Stelle incomincia a farsi sentire.”.