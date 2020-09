Politica



Bimbi dell’asilo nei container, Bernardi: “Il fallimento degli interventi scolastici dell’assessore Raggi”

giovedì, 17 settembre 2020, 17:18

Ha ironizzato su una frase usata dallo stesso assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi per pubblicizzare l’impegno profuso per l’adeguamento delle scuole comunali alle nuove esigenze anti-covid ed ha affermato che la “corsa ad ostacoli per il rientro a scuola” Raggi non solo l’ha persa ma è stato anche squalificato a vita dalla competizione. Così il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi in relazione alle accese proteste del comitato dei genitori delle scuole di Marina che stamani hanno quasi portato alla rissa il confronto con l’assessore.

“L’ arrivo dei container volutamente fatto rimanere sotto traccia dai grillini – ha spiegato Bernardi - dimostra che alla fine non tutti gli alunni hanno pari dignità: non tutti, infatti, hanno potuto partire con le lezioni in aula e ciò conferma il pressapochismo e l’inadeguatezza del lavoro svolto dai 5 Stelle. Il sindaco De Pasquale due settimane fa aveva comunicato in commissione di aver comprato 40 container per attuare le misure Anti-Covid e di aver trattato l’acquisto con il sindaco Vallettini di Aulla per i container usati per anni dagli studenti lunigianesi dopo l'alluvione del 2011. Stamani la ditta che ha vinto l'appalto di circa 40 mila euro per il trasposto e l’installazione , ha cominciato a posizionare i container nel giardino della scuola Anna Maria Menconi. Altri saranno utilizzati dalle scuole come magazzino per gli arredi che sono stati eliminati per poter distanziare gli alunni e altri invece serviranno per la scuola elementare Aurelio Saffi di via Eugenio Chiesa, secondo quanto riportato dal verbale della commissione.

La protesta dei genitori, secondo Bernardi, avrebbe messo in luce non solo la scelta di aver ripiegato su vecchi e obsoleti container ma anche la mancanza di un percorso concordato con la preside della scuola Donatella Di Masi. “A casa subito, ha urlato un genitore forse perché ricorda di essere stato preso in giro per anni dopo il fallimento degli 11 progetti per il costo di 30 milioni di euro presentati al bando del piano regionale triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica. – ha continuato Bernardi - Finanziamenti che non sono mai stati erogati dalla Regione Toscana per l’incapacità dimostrata da Andrea Raggi e oggi , dopo tre anni che gli alunni della Giromini girano avanti ed indietro sui bus perché la scuola e ancora chiusa, arriva l'amara sorpresa dei “container per le misure anti-Covid”, con il dubbio che le regole per la sicurezza non siano rispettate per niente . Ma la situazione paradossale è che, dopo le false ed infondate accuse rivolte all'amministrazione precedente per aver lasciato tutte le scuole insicure e pericolose, al posto delle innovative strutture ecosostenibili del famoso progetto del “polo scolastico di Villa Ceci” fiore all'occhiello di Raggi, ci siamo ritrovati i vecchi e rugginosi container riciclati dalla Lunigiana.”. La situazione di stamani a Marina, secondo Bernardi, si ripeterà a breve anche per gli alunni della Saffi in centro a Carrara, dove mancherebbero gli spazi ed i genitori e gli insegnanti sarebbero ancora all'oscuro della soluzione presa . §Bernardi ha chiesto la convocazione immediata di un consiglio comunale straordinario sulla questione Container , distanziamento e misure Anti- Covid scuole , mense e trasporto scolastico.