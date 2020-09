Coloriamo la violenza: successo per il progetto di Volt - Svolta Toscana sul molo di Marina di Carrara

Altri articoli in Politica

martedì, 15 settembre 2020, 20:04

Alle regole ferree dei protocolli anti-covid all’interno degli istituti scolastici corrispondono comportamenti completamente opposti appena si esce dagli stesi. A sostenerlo è il coordinatore comunale di Forza Italia Giovani, Lucian Martisca

martedì, 15 settembre 2020, 20:00

A riferire della situazione critica è stato il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha sottolineato ancora una volta le difficoltà con le quali l’amministrazione 5 stelle ha cercato di rispondere alle esigenze degli avenzini

martedì, 15 settembre 2020, 18:38

E’ una delle mete più ricercate dai turisti sia per il panorama mozzafiato sulle cave di marmo, sia per il celeberrimo e pregiatissimo lardo: Colonnata, tra i più suggestivi paesini della cintura collinare di Carrara, nel pieno della stagione migliore per visitare le montagne da cui esce l’oro bianco, ha...

domenica, 13 settembre 2020, 14:24

Athamanta, il percorso nato per la tutela delle Alpi Apuane lancia dal Festival Con-vivere 2020 un appello a tutta la popolazione, le associazioni e i collettivi per una manifestazione nazionale a Carrara

domenica, 13 settembre 2020, 11:46

Torrente Parmignola invaso dagli arbusti: Baruzzo di FdI chiede un intervento per scongiurare il rischio esondazione in caso di forti piogge

domenica, 13 settembre 2020, 11:42

"Il degrado della piscina Comunale di Massa - uno dei gioielli del nostro patrimonio cittadino - rappresenta uno dei tanti scempi amministrativi che il Pd e la sinistra intera hanno lasciato in eredità alla nostra intera comunità"