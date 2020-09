Politica



Contestata la viceministro all’istruzione Ascani nella tappa elettorale a Massa Carrara

martedì, 8 settembre 2020, 09:07

di vinicia tesconi

L’occasione era il tour elettorale del Pd a supporto dei candidati alle regionali ma per i genitori e i docenti della provincia di Massa Carrara è diventata l’opportunità per rappresentare al governo i moltissimi dubbi e le infinite perplessità sulle ancora troppo confuse linee della politica scolastica della ministra Azzolina. Quindi, il 6 settembre, nelle due tappe di Carrara e di Massa, la viceministra all’istruzione, Anna Ascani ha trovato ad aspettarla non tanto i simpatizzanti del Pd quanto i comitati di genitori e insegnanti che si erano organizzati per contestarla nel suo ruolo istituzionale. A Carrara, presso il “ fortino” del Pd Ca’ Michele i rappresentanti dei comitati Genitori e Docenti hanno ricordato alla Ascani l’annosità e l’endemicità dei problemi della scuola per i quali l’emergenza sanitaria è stata solo un’ulteriore esasperazione. Da Carrara la Ascani si è spostata a Massa per partecipare all’inaugurazione della sede del comitato elettorale di Giacomo Bugliani e qui, ad attenderla ha trovato una vera e propria contestazione organizzata dai precari che indossavano magliette recanti scritte di protesta contro le scelte politiche del ministro dell’istruzione. Ascani ha quindi avuto un confronto con il comitato di protesta che ha chiesto chiarimenti sul futuro della scuola secondo la ministra Azzolina.

Alla viceministra dell’istruzione i vari comitati hanno rappresentato univocamente la drammaticità della la situazione che aspetta le scuole della provincia di Massa Carrara: “I lavori di adeguamento delle aule sono ancora in alto mare, il problema dei trasporti è del tutto aperto, gli organici non sono adeguati e anche quest’anno moltissimi saranno i precari che occuperanno cattedre che avrebbero potuto essere coperte dall’assunzione immediata anziché dal concorso straordinario che il Ministero si ostina a voler svolgere ma che, nella migliore delle ipotesi, vedrà i vincitori di cattedra solo ad anno scolastico inoltrato, perdendo così la sua straordinarietà. Ma la propaganda del governo continua ad affermare che il 14 settembre i ragazzi saranno in classe. Siamo stufi di propaganda: la professata attitudine all’ascolto è contraddetta dalla storia dai comportamenti e delle scelte che in questi mesi hanno caratterizzato il Ministero dell’Istruzione, sordo a qualsiasi richiamo, anche dei sindacati giudicati sabotatori. Invitiamo i genitori e gli studenti a contattare il Coordinamento scuole Massa Carrara in modo che i problemi che affronteranno nelle loro scuole non siano vissuti in modo individuale e solitario, ma possano trovare un momento collettivo per rivendicare il Diritto allo studio dei nostri ragazzi.”.