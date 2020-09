Politica



Fino al 31 ottobre locali chiusi entro le 2, De Pasquale: “Uno strumento in più per chi deve mantenere l’ordine pubblico”

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:28

E’ stata rinnovata ed estesa fino al 31 ottobre l’ordinanza che impone la chiusura entro le 2 di notte dei locali di somministrazione al pubblico di alimentari e bevande situate nelle zone più frequentate di Marina di Carrara.

Il primo provvedimento era scattato a metà agosto alla luce delle norme anti-covid e a tutela dei residenti delle aree dove sorgono bar e locali. “Quella che si sta chiudendo è stata un’estate particolarmente difficile. Nonostante la costante presenza delle forze dell’ordine e le varie disposizioni in vigore, abbiamo registrato episodi di gravi disordini, disturbo alla quiete pubblica e assembramenti, come ci ricorda anche la cronaca delle ultime ore. Si tratta di comportamenti ingiustificabili e che, lo ricordo, sono passibili di denunce penali e provvedimenti gravi. Rinnovo la solidarietà alle forze dell’ordine. Con l’estensione di questa ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 2, proviamo a fornire uno strumento in più a chi è chiamato a mantenere l’ordine pubblico e a tutelare la sicurezza, anche alla luce del preoccupante aumento dei contagi” ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale, citando le notizie che continuano ad arrivare dalla cosiddetta “zona della movida”.

L’Ordinanza firmata ieri dal Sindaco di Carrara si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ai circoli privati, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie da taglio e asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, che ricadono nelle aree individuate dalla Delibera n. 130 dello scorso 11 giugno, ossia l’area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta -Via A. Pucciarelli-Viale Zaccagna - Viale delle Pinete fino al confine con Massa -Viale da Verrazzano -Viale Colombo -Via Rinchiosa -Largo Marinai d’Italia -Viale Vespucci, compresa la zona degli stabilimenti balneari -Via Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano -Via Bassagrande -Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Viale G. Galilei.

Fino al prossimo 31 ottobre gli esercenti sono liberi di determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all’interno delle seguenti fasce orarie: per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i circoli privati e gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita (come gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzerie da taglio e asporto), dalle ore 5,00 alle ore 02,00 del giorno successivo (tale limitazione oraria si applica anche alla vendita da asporto). Per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita: dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Per comprovate ragioni di pubblico interesse e di salvaguardia dall’inquinamento acustico e ambientale, nonché per il rispetto della quiete pubblica e il riposo delle persone, il Sindaco può disporre ulteriori riduzioni degli orari, anche per singoli esercizi e determinate attività.

I titolari degli esercizi e attività devono garantire il rispetto di tutte le norme anti assembramento e delle norme anti Covid 19. Gli accessi e le uscite dovranno essere sempre e costantemente sorvegliati e regolamentati, contingentando il flusso di persone in entrata e in uscita. Il Sindaco si riserva di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica del virus Covid-19, anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all’ubicazione degli esercizi o attività in tutto il territorio comunale.

L’Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio del Comune di Carrara.