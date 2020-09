Politica



Fratelli d’Italia in crescita anche a Carrara: la soddisfazione del coordinatore comunale Baruzzo

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:45

E’ il partito con l’andamento più in positivo di tutto il centro destra in tutto il paese e Carrara, storica roccaforte della sinistra espugnata tre anni fa dai 5 stelle, non ha fatto eccezione e ha fatto registrare una forte crescita di simpatizzanti che hanno permesso al partito di Giorgia Meloni di attestarsi al terzo posto assoluto dopo Lega e Pd. Soddisfatto il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo che ha voluto esprimere pubblicamente i suoi ringraziamenti.

“5.250 volte grazie agli elettori di Carrara che hanno consentito a Fratelli d’Italia di diventare il terzo partito in Città. Grazie ai nostri candidati Romina Baldoni , Alessandro Amorese , Umberto Zangani e Manuela Aiazzi.Grazie a tutti i componenti e simpatizzanti del coordinamento comunale per l’impegno profuso.

Fratelli d’Italia con la percentuale del 10,37 per cento dei voti è il partito che rispetto alle elezioni europee 2019 ha avuto il maggior successo in termini di consensi:

Fratelli d’Italia: + 6,24% Pd:+ 1,94% Lega:- 9,03% M5S :- 7,05%

Dall’analisi del voto si evince che la coerenza e la serietà di Fratelli d’Italia ed in primis del nostro presidente Giorgia Meloni, sono stati riconosciuti in una terra “difficile” come la nostra. Il nostro modo di far politica in mezzo alla gente, per la gente, ci sta dando grandi soddisfazioni e sono da stimolo per continuare le nostre battaglie con umiltà, ascoltando le necessita dei cittadini, per il bene della collettività.

Del successo di Fratelli d’Italia si dovrà tenere conto anche in previsione delle prossime elezioni amministrative a Carrara, perché non potranno esservi scelte che possano prescindere da noi che siamo l’interlocutore più autorevole.”.