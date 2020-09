Politica



Giampaoli, De Pasquale: "Usiamo la Scuola di Musica". Si attende la nomina del nuovo dirigente

venerdì, 25 settembre 2020, 18:01

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la sistemazione dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia Giampaoli. Questo pomeriggio il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il dirigente del settore Istruzione Guirardo Vitale hanno effettuato un sopralluogo presso la Scuola di Musica di via Pietro Tacca con la vicaria dell’Ic Taliercio, Elisa Tusini, Ludovica Bugliani referente del plesso Giampaoli e Paola Fricia, Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. La struttura è stata proposta alle referenti della scuola dell’Infanzia come sede provvisoria dell’attività educativa in attesa della riapertura della Giampaoli, anche alla luce dei possibili ritardi nella conclusione dei lavori causati dal maltempo di questi giorni.



«La Scuola di Musica, che ospita da sempre attività di tipo educativo/didattico, è dotata di spazi idonei ad accogliere i piccoli alunni della Giampaoli e potrebbe essere loro riservata in esclusiva, fino alla riapertura del plesso di via Marco Polo. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie inoltre l’amministrazione è pronta a organizzare un servizio di trasporto dedicato, da Marina di Carrara fino alla sede di via Pietro Tacca» ha spiegato il primo cittadino. Le referenti della scuola hanno replicato che «i locali sono adeguati ad una dell’infanzia» precisando di non potersi esprimere sul trasferimento in assenza del dirigente scolastico. Oggi infatti l’Ufficio Scolastico Territoriale ha reso noto che il posto di dirigente dell’Ic Taliercio è ufficialmente vacante quindi, per autorizzare l’eventuale trasferimento di tutte o di alcune classi presso la Scuola di Musica (o presso eventuali altre sedi), si dovrà attendere l’assegnazione di un reggente o di un nuovo dirigente scolastico. Per questo il primo cittadino ha contattato l’Ufficio Scolastico per un aggiornamento sulle procedure e le tempistiche della nomina.

In mattinata De Pasquale aveva incontrato alcuni genitori che erano tornati a Palazzo Civico per manifestare la loro preoccupazione per i tempi di ripresa dell’attività educativa. Il sindaco ha ricordato loro che già nei giorni scorsi, nel tentativo di garantire una rapida ripresa dell’attività educativa della Giampaoli, l’amministrazione aveva proposto il ricorso agli spazi della palestra della media Taliercio (con opportuni accorgimenti) e aveva dato riscontro positivo alla richiesta della dirigenza scolastica di accelerare la consegna dei moduli aula ordinati in estate nell’ambito delle procedure di adeguamento alla norma anti-Covid. Scartate queste due proposte dell’amministrazione, all’inizio di questa settimana i bambini della Giampaoli hanno comunque iniziato l’attività didattica alternata, secondo la programmazione avviata presso il plesso di via Lunense.