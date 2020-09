Politica



Giorgia Meloni a Marina di Massa: "Si può vincere e cambiare la storia di questa regione"

sabato, 5 settembre 2020, 14:28

di donatella beneventi

Doveva essere un appuntamento con la stampa, in realtà la visita di Giorgia Meloni a Marina di Massa, si è trasformata in un incontro pubblico: già un'ora prima dell'appuntamento, tante le persone che si sono avvicinate alla zona del molo, nei pressi dei gazebo, in attesa della leader di Fratelli d'Italia, che con oggi inizia un tour elettorale in Toscana, a sostegno dei candidati al consiglio regionale e di Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza per il centro destra.



Al suo arrivo, è stata accolta da un lungo applauso, mentre il servizio d'ordine ha cercato di mantenere le distanze di sicurezza e di evitare per quanto possibile gli assembramenti; le sue prime dichiarazioni alla stampa, hanno riguardato le aspettative per l'esito delle urne: "Qui in Toscana le cose stanno andando molto bene, non solo perchè leggo i sondaggi, ma perchè vedo l'entusiasmo della gente nei vari momenti di incontro, come oggi, che doveva essere un check con la stampa e invece sono venute tantissime persone a portare il loro sostegno e il loro entusiasmo; è una sfida che si può vincere, per merito nostro - dice - per merito dei sindaci e delle amministrazioni di centro destra che si sono già misurate su questi territori e hanno raccolto i frutti e dall' altra parte una sinistra cinica, chiusa in se stessa, che era talmente convinta di poter vincere che ha smesso di governare questa regione, per cui oggi i cittadini chiedono merito a tutti i livelli, dalla sanità al mondo del lavoro e dell'imprenditoria, giustizia sociale, valori che con Susanna Ceccardi con il sostegno di Fratelli d'Italia portiamo avanti e come Fratelli d'Italia contiamo di avere un consenso sempre più determinante".



La Meloni, spaziando su questioni di carattere nazionale, entra nel merito anche dell'imminente quanto complicato inizio dell'anno scolastico, che coincide, per una manciata di giorni, con il termine della campagna elettorale: "L'incompetenza su come sta gestendo il governo la scuola è intollerabile e avrà ricadute sul voto- afferma- non è vero che la cosa non poteva essere organizzata diversamente, ricordo che nel resto d'Europa sono state riaperte alla fine dell'anno scolastico e il ministro Azzolina e il governo non si sono posti il problema e anzichè trovare soluzione come utilizzazione degli spazi esterni, magari con delle tensostrutture o il semplice acquisto di termoscanner, si è pensato a spendere migliaia di euro per i banchi con le rotelle. L'anno scolastico inizierà in una situazione precaria e con molte incertezze per la sicurezza dei ragazzi e dei docenti."



Il coronavirus ovviamente tiene banco e si fa anche menzione dei verbali del comitato tecnico scientifico, che aveva dato indicazioni diverse da quelle poi emanate dal governo, per le aperture dopo la prima fase della pandemia : " Intanto io voglio ricordare che se i verbali sono stati pubblicati, seppur con ritardo, è merito di Fratelli d'Italia, perché tutti dovevano sapere su come si erano pronunciati gli esperti e di come si è comportato il governo, andando oltre le loro competenze, facendo di testa sua: colpa del governo è stato quello di sottovalutare la pandemia quando il 12 febbraio è stato raggiunto da uno studio dettagliato da parte del CTS e sempre intorno a quella data, il Pd con Zingaretti in testa, girava con lo slogan " L'unico virus è il razzismo"... questi sono i negazionisti del virus,a cui va aggiunto il comportamento di Di Maio che ha mandato otto tonnellate di dispositivi di protezione personale in Cina, mentre sempre il CTS faceva presente l'urgenza di allestire le terapie intensive e di acquistare le mascherine chirurgiche. Il governo utilizza il virus con due pesi e due misure, a seconda della convenienza , prova ne è che dopo aver chiesto la proroga dello stato di emergenza, adesso in Parlamento la priorità è discutere della legge elettorale".



A seguire, con la candidata alla regione Ceccardi e altri candidati di lista, la Meloni ha salutato la folla e con convinzione ha ribadito i temi della campagna elettorale: "Questa regione può cambiare da una sinistra che ha tenuto sotto scacco una regione, dove lavora chi ha la tessera di partito: merito per i medici che devono poter lavorare negli ospedali per le loro capacità, merito per le aziende che non sono il nemico, come ha professato la sinistra, ma che garantiscono il lavoro e che oggi sono alla gogna, trasparenza nelle amministrazioni e chi sbaglia paga. Chi spiega per esempio ai cittadini toscani, la spesa di 7 milioni di euro che non sono mai arrivati? Vogliamo difendere le nostre aziende, che possano lavorare nel loro paese: il trasporto pubblico toscano è gestito da una azienda francese, come se noi italiani non fossimo all'altezza di poterlo fare".



Susanna Ceccardi ha infine preso la parola: "Finalmente avremo una Toscana libera, forte e coraggiosa: se sarò eletta, tutti i cittadini della Toscana saranno per noi importanti, anche quelli che non ci voteranno perchè questa è una battaglia che va oltre l'ideologia".



Foto di Cristina Maioglio