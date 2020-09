Politica



Il M5S di Carrara contro Bernardi in difesa dei suoi assessori

domenica, 6 settembre 2020, 09:01

Il Movimento Cinque Stelle di Carrara interviene in risposta al consigliere Bernardi sul centro di aggregazione Saffi e sul mulino Forti:



"Durante l’ultimo Consiglio Comunale il consigliere Bernardi ha fatto di nuovo sparate sul mulino Forti e sul Saffi, addossando alla nuova amministrazione, in particolare all’assessore Galleni, la colpa della chiusura dei due centri senza motivi apparenti.



Le risposte avute avrebbero dovuto zittirlo e farlo uscire dall’aula per dignità.



Invece leggiamo sulla stampa, due giorni dopo, un articolo che riporta pedissequamente quanto da lui detto in Consiglio, come non avesse capito la gravità di quanto gli era stato risposto dall'assessore Galleni. Ma non basta. Oggi leggiamo che ERP, che ha le chiavi e la gestione del Mulino Forti, su segnalazione dell’assessore Galleni vi ha eseguito un sopralluogo: contrariamente a quanto vaneggiato dal consigliere, i locali risultano in perfette condizioni, con arredi in ordine, senza segni di effrazione o di bivacchi.



Il consigliere, che tra l'altro lavora proprio presso ERP, ha quindi riportato in Consiglio Comunale informazioni completamente false, probabilmente perché continua a leggere le veline che gli arrivano da destra e manca (principalmente da destra, dato il suo cambio di casacca) senza mai verificarne il contenuto.



Passiamo poi al centro di aggregazione Saffi. L’assessore gli ha spiegato che, una volta insediati e verificata la situazione del centro, l’amministrazione non ha potuto continuare a farlo frequentare dai bambini perché mancante in accessibilità (le persone con disabilità dovevano essere portate a braccia per scendere nel centro che si trova sotto il livello stradale). Anche risolvendo questo problema rimaneva l’altro, quello delle uscite di emergenza, che da quando era stato chiuso l’accesso su piazza d’Armi si erano ridotte.



Davanti a queste problematiche l’amministrazione ha chiuso il centro ed organizzato alcune attività simili in altre sedi. Contestualmente ha avviato studi e progettazioni per il recupero degli accessi su piazza d’Armi, interventi che, fra l’altro, partiranno a breve.



Bene, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle spera che si sia compreso perché l'attuale amministrazione al suo insediamento si è trovata, suo malgrado, a prendere determinate decisioni. La condotta del "buon padre di famiglia" tanto sbandierata da Bernardi va saputa attuare realmente, non frugando nelle tasche dei cittadini (si ricorda che per la trascorsa gestione di Mulino Forti ERP pretende dal Comune mezzo milione di euro) e facendo esplodere i contenziosi ma arrestando le varie emorragie di denaro, investendo nel recupero.



Al Consigliere Bernardi vogliamo suggerire di leggere quanto gli viene inviato e magari verificare le notizie prima di fare altre figure barbine in Consiglio Comunale".