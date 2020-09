Politica



Il rispetto dell’ambiente come opportunità di creare lavoro: le proposte derivate dall’incontro tra operatori del turismo e i candidati alle regionali dei 5 stelle

sabato, 5 settembre 2020, 10:49

Hanno incontrato i rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro nel settore turismo, in particolare le sigle Agepark, Ance e Cna, e da questa serie di incontri hanno tratto considerazioni importanti per la gestione dell’ambiente e del lavoro.

Elisa Giovanelli e Antonio Benussi, candidati 5 stelle alle regionali per il collegio di Massa Carrara, accompagnati da Giacomo Giannarelli, presidente del M5S Toscana e consigliere regionale hanno sottolineato l’importanza della tutela dell’ambiente come leva per il rilancio economico specialmente nell’incontro con i campeggiatori di Massa Carrara. Diversi i temi trattati: dall’erosione costiera, al ripascimento del secondo lotto da Ronchi a Marina di Carrara, dagli eterni divieti di balneazione per la cattiva depurazione delle acque reflue, al tema degli onerosi costi della TARI derivanti da una poco lungimirante pianificazione regionale dei rifiuti.

‘’La tutela dell’ambiente è una priorità anche in termini di sviluppo economico. – ha detto Elisa Giovannelli capolista M5stelle nel collegio di Massa Carrara - Avere un mare pulito e una costa in sicurezza non è solo una questione ambientale ma anche un elemento per garantire benessere e lavoro a tutti gli Apuani’’. L’incontro con ANCE si è concentrato sul tema del decreto rilancio e sul Superbonus del 110 per cento che saranno una vera ‘’rivoluzione’’ che rilancerà tutto il settore dell’edilizia sostenibile e delle costruzioni. ‘’Abbiamo raccolto apprezzamento per il decreto rilancio per il superbonus . – ha dichiarato Benussi - Finalmente governo, imprese e banche sono pronte per la trasformazione green delle nostre case. Sono un perito tecnico del settore e confermo la grande richiesta da parte dei cittadini di interventi che vanno in questa direzione, un vero intervento che porterà risparmio energetico e nelle bollette dei cittadini e nuovi posti di lavoro’’.

L’incontro con CNA, al quale ha partecipato anche l’assessore alle attività produttive di Carrara, Andrea Raggi, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di una riduzione della burocrazia e sul sostegno al distretto nautico e al Travel Lift che per la prima volta nella storia è stato previsto e inserito in tutti gli atti di pianificazione dell’amministrazione pentastellata del comune di Carrara. Maggiori spazi per la nautica per creare posti di lavoro.

''Lascio una grande eredità politica – ha concluso Giacomo Giannarelli - fatta di atti, proposte, azioni, chilometri e non di vuote promesse elettorali. La più grande soddisfazione è essere stato il consigliere regionale che ha fatto più atti di tutto il consiglio e di vedere riconosciuto questo duro lavoro dai miei concittadini e dal mondo delle imprese. La trasformazione politica e sociale è stata avviata, ora abbiamo bisogno di eleggere Apuani in consiglio regionale affinché la nostra terra sia rappresentata e non sia dimenticata dai Fiorentini che governano la regione.’’.