Politica



“Il senzatetto del comune ha ricevuto proposte per un alloggio”: Galleni replica Bernardi

sabato, 12 settembre 2020, 17:45

A strettissimo giro arriva la replica dell’assessore al sociale Anna Galleni sul caso del senzatetto che dorme in un bivacco sotto al comune di Carrara. L’assessore, interpellata sulla questione da Bernardi in più di un’occasione ha ribadito ancora che i servizi sociali si sono immediatamente attivati per il caso ma che la scelta finale spetta solo al clochard che ancora non ha risposto alle proposte fatte dal comune. Ecco la replica di Anna Galleni al consigliere Bernardi.

“Comprendo che la finalità ultima del consigliere Bernardi sia quella di gettare discredito sul progetto Housing First, un progetto che permetterà a otto senzatetto, presenti sul territorio dall'epoca in cui lui aveva il dovere di gestire queste situazioni, di avere una casa vera, condivisa con altri e dei tutor che li accompagnino in un percorso di indipendenza. Comprendo anche che quando gli si fa notare che per lui queste persone evidentemente erano solo da lasciare alla deriva, perché nei suoi mandati non ha fatto nulla di nulla per loro, un po' si picchi come si picca quando gli si ricorda che questa amministrazione ha fatto qualcosa anche per l'emergenza freddo, che immagino lui non sappia neppure che sia. Trovo grave, invece, che non si sia dato la pena di leggere che per entrare nel progetto Housing First si debbano avere determinati requisiti e che un vaglio, serio, su chi coinvolgere nel progetto è stato fatto da chi ne ha le competenze. Tornando al caso, con tutti i limiti che derivano dal rispetto della persona e della sua privacy, come dovrebbe ben sapere chi per 13 anni ha fatto l'assessore, ribadisco che un percorso gli è stato proposto e dev'essere lui ad accettarlo. Spero di essere stata esaustiva perché sempre su questa vicenda sono già intervenuta e già mi son chiesta, leggendo i comunicati del consigliere, se egli scrivendo quel che scriveva non volesse o non potesse cogliere l' importanza, la delicatezza e la complessità della questione. Alla luce del suo ennesimo scomposto attacco, giocato al solito sulla pelle dei più deboli, comincio a credere che non possa comprendere.”.