La storia dei lavori alla scuola materna Giampaoli nella ricostruzione del consigliere Bernardi

venerdì, 18 settembre 2020, 18:21

La delibera per la riqualificazione energetica dell’asilo Giampaoli di Marina venne portata in giunta nel marzo del 2019. A più riprese con i soliti spot autopromozionali su facebook è stato annunciato la fine dei lavori, prima per l’11 settembre, poi per il due ottobre, poi ancora per il due ottobre ma con garanzia di tutto pronto per l’apertura dell’anno scolastico. Insomma, non gliene ha lasciata andare nemmeno una, il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, all’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi, autore degli interventi sulla Giampaoli e sulle altre scuole comunali ed anche dei post su facebook, dopo che l'esito finale di tanti annunci contrastanti è stato quello di un’accesa protesta e di un reale sgomento dei genitori di 94 bambini che, ieri, sembravano desatinati ad iniziare l’anno scolastico dentro ai container riciclati dalle scuola di Aulla post alluvione 2011.

“Purtroppo le nostre scuole sono cadute in mano ad un branco di incapaci tra Assessori aggressivi ed arroganti ed una maggioranza supinamente seduta sui banchi del Consiglio comunale che si nutre e sopravvive grazie alla falsa propaganda su facebook – ha detto Bernardi - Assieme all'assessore Andrea Raggi ha esultato sui social anche il fantastico gruppo di maggioranza 5 Stelle, per la fine dei lavori della scuola dell'infanzia Gianpaoli preannunciata con tanto di spot colorati per l’11 settembre. Purtroppo se ripercorriamo l'iter procedurale, non si può che accusare l'amministrazione grillina di indolenza, inerzia ed inadeguatezza con l'aggravante di non aver saputo proteggere alunni e studenti attraverso le misure obbligatorie anti- covid. Tornando al progetto definitivo della riqualificazione energetica che era stato deliberato a Marzo 2019 successivamente, con determinazione numero 973 delle Opere Pubbliche , cioè a Giugno 2019 erano state impegnate le somme per il finanziamento dell’opera. Non si capisce quali ostacoli abbiano fatto slittare la gara su START che è stata pubblicata dopo sei mesi cioè il 3 Gennaio 2020 ed affidata ad Aprile 2020. Tempi lunghissimi che però non sono bastati nemmeno per evitare errori come il calcolo errato della fideiussione prevista.”. Bernardi ha criticato in particolar modo l’arroganza e l'ardire mostrato dall'assessore Andrea Raggi verso i genitori che hanno protestato per la soluzione container e d ha riproposto frasi tratte dagli spot pubblicati dall’assessore come: “riqualificazione energetica della Giampaoli con la fine dei lavori tracciata per l'autunno, ma i cantieri non intaccheranno il regolare svolgimento delle lezioni”. Gli interventi prevedevano la realizzazione di un cappotto esterno a tutto l'edificio e anche il rifacimento del tetto con una nuova copertura in acciaio ma, al momento, secondo Bernardi, i piccoli della scuola materna invece della scuola efficientata dal punto di vista energetico, avrebbero dovuto svolgere attività ludico motorie all’interno di arrugginiti container di ferro con le sbarre.