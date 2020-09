Politica



Opere degli studenti per valorizzare Carrara: la proposta di Martisca (FI Giovani)

venerdì, 25 settembre 2020, 16:26

Puntare sulle produzioni artistiche degli studenti dell’Accademia, del liceo artistico e della Scuola del Marmo per combattere il degrado della città e valorizzarne la bellezza. Questa è la proposta lanciata da Lucian Marftisca, coordinatore di Forza Italia Giovani che ha annunciato il suo impegno specifico in questa direzione.



“A Carrara da anni regna il degrado, l’amministrazione è assente e i progetti per i giovani scarseggiana anche se ci sono molti ragazzi che frequentano le scuole ad indirizzo artistico e che vorrebbero dare una mano per migliorare la città, restando, purtroppo, inascoltati. L’Accademia delle Belle Arti, il Liceo Artistico e la Scuola Del Marmo potrebbero sicuramente dare un gran contributo alla città che, pur essendo la capitale mondiale per l’estrazione, lavorazione e commercio del marmo non è una città ricca di opere d’arte. Ogni angolo della città, invece dovrebbe avere opere d’arte, magari realizzate dagli studenti dei tre istituti artistici, in modo da far partecipare i ragazzi al decoro urbano e a far apprezzare la città e soprattutto il centro storico. I ragazzi sono il futuro: i ragazzi che stanno studiando oggi per migliorare il domani lo sono, perchè Carrara non è sinonimo di delinquenza e ignoranza, ma è una città in cui ci sono molti ragazzi intelligenti e ambiziosi, che devono rimanere sul territorio e valorizzarlo per far tornare la città allo splendore degli anni passati. Pertanto mi impegnerò personalmente a portare ai vari istituti d’arte la mia idea, perchè amo Carrara e nonostante questo periodo buio credo ancora nella rinascita della nostra città.”.