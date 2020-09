Politica



Rimandare l’apertura delle scuole al 24 di settembre: la proposta di Benedetti che critica il tempo perso per la riorganizzazione

domenica, 13 settembre 2020, 11:40

di vinicia tesconi

Troppo il tempo perso dal Governo per dare linee definitive sulla scuola con il risultato di un’imminente apertura del nuovo anno scolastico con gli edifici scolastici ancora inadeguati ad ospitare gli alunni in tempo di covid.

A sostenerlo è il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti che ha fatto il punto della situazione: “ La realtà , ad un paio di giorni dal suono della campanella- ha detto Benedetti - è ben diversa da quella che governo e la regione vogliono far apparire mentre continuano a pasticciare e a fare mancare gli strumenti necessari per superare o limitare i pericoli del contagio. Problemi che vengono da lontano, difficilmente risolvibili dalle nuove amministrazioni subentrate ad altre che, negli anni, non sono riuscite a mettere in campo progetti per le scuole adeguati. Carenze strutturali, mancanza di spazi e di aule, impossibilità di utilizzare i laboratori, carenza di mascherine e molti altri ostacoli minano il rientro a scuola. I nodi oggi sono venuti al pettine ed il governo ha abbandonato ragazzi, famiglie e personale scolastico. Così in tanti istituti del paese si è stati costretti a posticipare l’avvio del nuovo anno scolastico ed in altri si è invece deciso per una didattica in presenza e didattica digitale integrata e quindi l’angoscia di un pesante anno scolastico si è concretizzata. La mancanza di personale, poi, non fa che aggravare il tutto. Nella nostra provincia circa un centinaio di cattedre di sostegno risultano ancora scoperte mentre le nomine degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado avverranno ad anno scolastico già iniziato. Al momento in troppi istituti scolastici, gran parte dei problemi restano insoluti e i prossimi mesi appaiono tutti in salita per cui l’augurio è quello di non pagare troppo caro il tempo finora perso.”

Benedetti ha poi lanciato la proposta di spostare l’inizio del nuovo anno scolastico al 23 o 24 settembre, dopo le elezioni e ovviamente, dopo aver sanificato i locali ed ha motivato la sua proposta sia i disagi di studenti, insegnanti e familiari, sia per l’aumento dei contagi avvenuto negli ultimi giorni: “ Al momento – ha concluso Benedetti - le camere disponibili per l’isolamento all’interno del NOA, sono tutte occupate e per le cure intermedie i pazienti vengono inviati a Lucca e Livorno. Per questi motivi sarebbe utile e sicuro spostare l’inizio della scuola, mettendo maggiormente in sicurezza studenti, docenti e personale .”.