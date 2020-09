Politica



Rossetti (Italia Viva Massa): "Sicurezza, da centrodestra la solita propaganda populista"

domenica, 6 settembre 2020, 13:13

La candidata Alice Rossetti (Italia Viva Massa) interviene sul tema sicurezza in zona Partaccia prendendo di mira i leader del centrodestra.



"I leader di centrodestra - afferma - scorrazzano lungo la costa promettendo sicurezza quando in realtà nei comuni da loro amministrati ci sono quartieri dove si vive con la paura addosso. Ieri mentre la Meloni, con accanto la fida Ceccardi, annunciavano di poter vincere la regione Toscana, nel comune di Massa, in zona Partaccia, si consumava l'ennesimo atto di spaccio e violenza, conclusosi con l'accoltellamento di un giovane marocchino".



"Insomma - conclude -, la solita propaganda populista a cui poi non seguono fatti concreti. Forse pensano che i cittadini siano sciocchi e si lascino abbindolare dalle loro parole senza sostanza. Tornando seri, non è possibile che in una zona turistica come quella a cavallo tra Marina di Carrara e Marina di Massa, i cittadini non si sentano tranquilli di uscire di casa dopo le 20.00. Mi recherò presto in Partaccia per parlare con alcuni residenti. È ora che questi cittadini si sfoghino e vangano ascoltati e tutelati. Come non sta facendo l'amministrazione comunale di Massa targata Fratelli d'Italia - Lega".