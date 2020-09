Politica



“Spazi scolastici da reperire all’ex scuola media Da Vinci”: Baruzzo (FdI) rinnova la proposta

venerdì, 25 settembre 2020, 16:32

L’idea di recuperare alcuni spazi scolastici all’interno della ex scuola media di Avenza Da Vincia era stata lanciata dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, due mesi fa proprio in previsione delle inevitabili difficoltà che avrebbe generato l’adeguamento della scuola alle misure anticovid.



La proposta, come ricorda lo stesso Baruzzo, prevedeva la richiesta alla Asl, che è l’attuale proprietario dell’immobile, della gestione in comodato d’uso dei locali per il periodo dell’emergenza sanitaria. “ La proposta è rimasta inascoltata – ha spiegato Baruzzo - tanto è che a dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico , molte famiglie son costrette a tenere a casa i propri bambini e molto studenti sono costretti a frequentare le lezioni “in presenza” poche volte la settimana con tutti i disagi di apprendimento che ne conseguono. Per questo vogliamo rinnovare la nostra proposta al sindaco De Pasquale sperando che abbia l’intelligenza di farla propria invitandolo a smetterla di governate la Città con approssimazione e superficialità .Se non è in grado di risolvere problemi “elementari “ abbia uno scatto d’orgoglio e dignità: si dimetta.”.