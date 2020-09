Politica



Sporcizia e degrado nel retro del nostro Comune: la denuncia di Bernardi

lunedì, 28 settembre 2020, 20:28

di vinicia tesconi

Sacchetti d’immondizia, rifiuti di ogni genere, cartoni, bottiglie in un panorama di erbacce ormai altissime che hanno ingoiato le aiuole e rampicanti che invaso persino gli spazi del parcheggio. Il quadro desolante è quello dell’area retrostante il comune di Carrara e a denunciare lo stato di degrado e sporcizia è il consigliere comunale dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha ironizzato sulla recente campagna di raccolta differenziata voluta da Nausicaa che ha come testimonial Silvio Baldini, allenatore della Carrarese.

“Siamo d'accordo sul "Chi meglio di lui poteva lanciare un messaggio di questo tipo?” – ha detto Bernardi - Allo stesso tempo sono costernato nel dover assistere all’ incivile stato di abbandono nello spazio dietro al nostro comune . Proprio il luogo che dovrebbe dare il buon esempio è in realtà in condizioni pietose nonostante i contributi costosi dei cittadini per garantire un buon servizio di sfalci e pulizia ovunque. “ Bernardi ha suggerito al sindaco di ricordare al presidente di Nausicaa , Cimino, che la strategia migliore è quella del lavoro quotidiano da svolgere sul territorio e di rivolgere continui appelli contro gli incivili che lordano le strade. Bernardi ha anche invitato il sindaco a rivolgere a se stesso e alla sua giunta gli stessi appelli data l’abitudine sempre più frequente di molti cittadini documentare e fotografare le tante situazioni di degrado e di sporcizia che imperano ovunque per la città. “E’ fin troppo facile constatare - ha aggiunto Bernardi - che, da quando la città è governata dai 5 Stelle, il decoro urbano, la cura della città, il contrasto al degrado, il rispetto dell’ambiente non rappresentano una priorità per i nostri amministratori e non rispondono certamente alle esigenze dei cittadini residenti e dei tanti turisti in visita . Ma invece di intervenire, fanno lo “scaricabarili” così da scoraggiare il senso civico di tanti coscienziosi cittadini sino all’assurdo.

Bernardi si è poi rivolto direttamente al sindaco: “Caro sindaco il suo immobilismo è da disprezzare perché ogni singolo amministratore è tenuto a “fare il proprio dovere” e “per principio” non si dovrebbe lasciare all'incuria il retro della casa comunale. Abbandonare un contesto pubblico del centro cittadino in evidente degrado, in cui pulizia e decoro urbano sono inesistenti è un comportamento per il quale non bastano generici “appelli” di singoli amministratori e poster enormi affissi sui muri, ma servono fatti e non vuote propagande.”