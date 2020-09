Politica



Sputi e calci contro la sede della Lega: sfondata la porta d'ingresso

venerdì, 4 settembre 2020, 12:30

di vinicia tesconi

Hanno sputato, badando a lasciare segni evidenti del loro gesto, sui vetri di una delle due porte ad arco della sede della Lega a Carrara in via Santa Maria dietro alle quali sono appese le locandine della campagna elettorale di Nicola Pieruccini. E non contenti della loro coraggiosissima e corretta manifestazione di dissenso politico, hanno anche preso a calci il battente inferiore della porta fino a sfondarlo del tutto. A quel punto, forse, il grande coraggio dei soliti decerebrati incivili deve essere venuto meno per cui, piuttosto che entrare e continuare con i loro atti vandalici, hanno scelto la assai più confortevole fuga a gambe levate motivata anche dal tentativo di non essere ripresi dalle telecamere interne collocate dentro la sede della Lega.



L'ennesimo atto di inciviltà è stato compiuto nelle prime ore della mattinata, verso le 9, quindi alla luce del giorno. Il coordinatore della Lega, Nicola Pieruccini ha riferito che da giorni sta ricevendo minacce: "Diversi messaggi sui social in risposta a post di alcuni personaggi locali, anche loro soliti noti, in questi giorni, dicevano che con tre euro di benzina avrebbero distrutto il camper che ho allestito per la campagna elettorale. Ieri un gruppo di ragazzi ha sputato sui vetri della sede di Carrara e annunciato alle addette che vi erano all'interno che avrebbero distrutto la sede. Vorrei mettere in evidenza che queste azioni derivano anche dalle molte istigazione alla violenza che sono contenute nelle esternazioni contro la Lega di certi personaggi e per questo voglio fare un appello agli avversari politici a moderare i toni in modo da evitare che un normale confronto politico si trasformi in terrorismo politico nei nostri confronti".



Pieruccini che ha già sporto denuncia per le minacce ricevute, ha anche fatto presente la preoccupazione che questi atti vandalici possano danneggiare l'immobile in cui si trova la sede della Lega che è Casa Repetti, uno degli edifici più antichi e pregiati della città.

"L'ennesimo atto intimidatorio nei confronti della Lega - ha affermato Daniele Belotti, commissario regionale toscano - questa volta a danno della sede di Carrara, non ci farà arretrare di un millimetro e ci auguriamo che le altre forze politiche abbiano il coraggio di prendere immediatamente le distanze riguardo a questi incivili episodi d'intolleranza."

"I soliti codardi - prosegue il deputato - che hanno voluto lasciare traccia del loro passaggio con evidenti segni sui vetri della porta d'ingresso, che hanno preso pure a calci, fino a sfondare del tutto il battente inferiore."

"Auspichiamo, dunque - conclude il commissario - che questore e prefetto si adoperino per individuare questi individui, a nostro avviso legati ad uno specifico ambiente, che stanno creando un clima di intimidazione e violenza in questa campagna elettorale".

“A livello personale e a nome di tutti i militanti della Lega Toscana - conclude Belotti - esprimiamo la nostra solidarietà alla sezione di Carrara oggetto di continue minacce e vandalismi”.