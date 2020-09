Politica



Tagliati spazi elettorali gratuiti: Europa Verde critica la scelta della giunta 5 stelle

giovedì, 17 settembre 2020, 16:58

“Decisione antidemocratica e vergognosa”: così Roberto Nicoli, candidato alle elezioni regionali con Europa Verde Toscana Progressista Civica ha definito la scelta, operata dall’amministrazione carrarese, di tagliare gli spazi elettorali gratuiti sia in relazione alle prossime regionali, sia in relazione al referendum nazionale. “Parliamo di una campagna elettorale imponente – ha detto Nicoli – che, in caso di vittoria del taglio dei parlamentari porterà alla modifica costituzionale di alcuni articoli . In questa campagna elettorale, Carrara i 5 stelle, giunta monocolore con pieni poteri, invece di incentivare e rendere la partecipazione elettorale un momento di confronto, ha pensato di risparmiare centesimi sul percorso democratico. Reputo questo modo di intendere l’amministrazione cittadina un atto scellerato, un vero ostacolo alla partecipazione e una preclusione a manifestare le proprie idee. Chiarisco che questo comportamento è una sequenza logica della politica grillina. Noi, come Verde Europa, un partito, per ora, politico, con poche risorse e senza denari, per essere visibili elettoralmente abbiamo come unico mezzo quello di utilizzare gli spazi elettorali, pubblici e gratuiti, che le regole amministrative sono obbligate a mettere a disposizione a tutti. Il sindaco di Carrara, con una trascuratezza palpabile si è assunto la responsabilità politica di tagliare gli spazi elettorali gratuiti, penalizzando in primo luogo i cittadini carraresi che non hanno potuto essere informati tramite i canali di una campagna elettorale gratuita.”.

Il comune di Carrara non ha messo i tabelloni elettorali per l’affissione dei manifesti, nelle seguenti frazioni: Gragnana, Castelpoggio, Bedizzano, Colonnata, Stadio, Nazzano, Bonascola, Fontia e nelle seguenti strade della città: Via del cavatore, viale Galilei, Via Bassagrande, Viale Potrignano, per un taglio totale del cinquanta per cento.

Secondo Nicoli olttre al taglio dei parlamentari i 5 stelle avrebbero iniziato anche il taglio della democrazia: “Per questo motivo bisogna bloccare questa latente pericolosità autoritaria – ha concluso Nicoli ribadendo il suo “ no” a tutte le proposte dei grilini - che con superficialità si sta diffondendo. La mia segnalazione è un invito alla cittadinanza a stare in allerta e a mantenere la giusta attenzione quando qualcuno impone un certo tipo di politica.”.