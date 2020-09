Politica



Torrente Parmignola invaso dagli arbusti

domenica, 13 settembre 2020, 11:46

Il tratto maggiormente riempito di erbacce ed arbusti rientra sotto la giurisdizione del comune di Luni ma gli effetti, in caso di esondazione a seguito di forti temporali, potrebbero essere assai gravi anche per la zona di Fossone che è nel comune di Carrara. La segnalazione, relativa al torrente Parmignola che segna il confine tra la Liguria e la Toscana, è arrivata da Lorenzo Baruzzo , coordinatore comunale di Fratelli d’Italia che ha fatto notare: “ Nel caso in cui, nell’ imminente stagione autunnale, le piogge facessero aumentare il livello dell’acqua all’interno del canale stesso , l’ostruzione causata dalla presenza di arbusti ed erbacce, potrebbe far esondare il torrente anche nella parte del territorio carrarese provocando allagamenti a Fossone. “. Baruzzo ha quindi rivolto un invito al sindaco di Carrara , Francesco De Pasquale, affinchè si attivi presso il comune di Luni o presso il consorzio di bonifica ed anche presso il comune di Carrara per la parte di sua competenza per rimuovere al più presto le sterpaglie.