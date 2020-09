Tribuna elettorale in diretta streaming in vista delle elezioni

Altri articoli in Politica

sabato, 5 settembre 2020, 16:48

Convocata urgentemente una conferenza stampa nella sede elettorale della Lega a Marina di Carrara per illustrare i gravissimi fatti avvenuti a Carrara, nella sede di Via Santa Maria e ai danni del camion elettorale

sabato, 5 settembre 2020, 14:28

Tante le persone che si sono avvicinate alla zona del molo, nei pressi dei gazebo, in attesa della leader di Fratelli d'Italia, che con oggi inizia un tour elettorale in Toscana. Foto di Cristina Maioglio

sabato, 5 settembre 2020, 11:17

In vista delle elezioni regionali e del referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale invita tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid

sabato, 5 settembre 2020, 10:51

Nel comunicato che ha per oggetto la situazione del bando europeo denominato Housing First, il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, ha affermato di attendere una “repentina risposta” dall’assessore al sociale Anna Galleni a cui erano indirizzate le sue considerazioni e richieste, ma, sicuramente, non si aspettava che la risposta arrivasse ancor...

sabato, 5 settembre 2020, 10:49

Hanno incontrato i rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro nel settore turismo, in particolare le sigle Agepark, Ance e Cna, e da questa serie di incontri hanno tratto considerazioni importanti per la gestione dell’ambiente e del lavoro

venerdì, 4 settembre 2020, 19:56

"Le nuove esternazioni inviate da Bernardi alla stampa locale in merito alla situazione del senza tetto affrontata anche in Consiglio Comunale (e su cui è intervenuta con molta più sensibilità e professionalità anche dalla consigliera Andreazzoli), sono estremamente gravi"