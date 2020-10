Politica



Addetto alla comunicazione digitale assunto dal sindaco di Carrara per 35 mila euro annuali: lo sdegno di FdI

venerdì, 9 ottobre 2020, 11:20

Tra i suoi compiti ci sarebbe anche quello di curare i profili social del sindaco ma sarà pagato con soldi pubblici: 35 mila euro all’anno per un addetto alla comunicazione digitale, che, secondo il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, sarebbero stati spesi dall’amministrazione 5 stelle di Carrara. Si è detto indignato, Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di FdI, per la notizia ed ha aggiunto: “Ci indigna per il fatto che riteniamo superflua tale "figura", ma soprattutto per il fatto che questi 35 mila euro dei soldi dei carraresi il sindaco avrebbe potuto utilizzarli per cose molto più utili alla collettività come ad esempio asfaltare le strade, sistemare le scuole , potenziare l'illuminazione e altro.Interventi che l'amministrazione comunale spesso trascura perchè dice non ci sono soldi, che, invece, per l'addetto alla comunicazione digitale sono stati trovati .

Perr Baruzzo: “ Un sindaco spendaccione oltre che incapace. Dopo l'addetto stampa che interviene autonomamente su argomenti della politica cittadina in sua vece, il gruppo consiliare grillino che risponde al posto del sindaco, quando le domande vengono rivolte a lui e la persona che gli farà da tutore sui social, ci domandiamo se questo sindaco abbia ancora le capacità - casomai le abbia mai avute - di amministrare una città come Carrara; se avesse un po’ di dignità "politica" si dimetterebbe. Addetto stampa, gruppo consiliare e un paio di assessori che tengono in mano i ...fili permettendo.”.