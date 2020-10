Politica



Anche Forza Italia critica l’assunzione in comune dell’ex assessore Trivelli e della social manager Palagi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:18

Avevano già palesato il loro dissenso per la decisione del sindaco De Pasquale di assumere una figura di social manager per gestire la propria pagina facebook, sono tornati ad esprimere indignazione in merito alla notizia dell’assunzione come impiegato comunale dell’ex assessore Alessandro Trivelli.

A parlare è il coordinamento comunale di Forza Italia che attraverso il coordinatore Riccardo Bruschi ha fatto sapere: “L’assunzione della Palagi come social manager francamente ha il sapore di un utilizzo di risorse pubbliche per scopi personali e politici di parte, visto che esiste da sempre un ufficio stampa del comune con personale dedicato a questi scopi. Oggi scopriamo un altro caso di assunzione che merita una grossa riflessione, ovvero che quello che, fino poco tempo fa, è stato un assessore della giunta grillina, viene adesso assunto come dipendente del comune di Carrara, e si badi bene, a tempo indeterminato. Non ritengo di dover aggiungere altro: siano i cittadini a trarre le loro conclusioni. Questo modus operandi è di per sé deplorevole, soprattutto oggi che è in crescita il numero di chi il lavoro lo perde o di chi sta lottando per tirare avanti. Inoltre è un pessimo esempio di politica dato ai giovani, per molti dei quali il lavoro è un’utopia. Quindi è doveroso denunciare questi vecchi giochetti clientelari della politica. Il fatto, poi, che siano proprio i 5 stelle a porre questo in pratica è doppiamente scandaloso perché, se levi loro anche l'onestà, non gli rimane veramente più nulla.”.

Vi. Te.