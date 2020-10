Politica



Ancora consigli comunali in video-conferenza a Massa: Benedetti esibisce l’indicazione del Ministero

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:13

di vinicia tesconi

Non ha mollato durante l’estate, quando il furore della pandemia pareva quasi placato, men che meno lo farà adesso che il covid si avvia a dispiegare tutta la sua potenza e il ministero degli interni stesso avvalla la scelta di non fare i consigli comunali in presenza.



Lui è Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa, che ha ingaggiato ormai da mesi una battaglia per giustificare la scelta dei consigli comunali da remoto profondamente combattuta dai consiglieri dell’opposizione. Una battaglia vche il precipitare degli eventi attuale ha risolto inevitabilmente: tra le misure urgenti per combattere i contagi in crescita esponenziale c’è anche quella di fare i consigli comunali in video conferenza. Benedetti ha annunciato oggi di aver inviato ai capigruppo dell’opposizione il documento del ministero dell’interno ed ha sottolineato la coerenza del sindaco di Massa, della presidenza del consiglio, della segreteria generale e della dirigenza del settore, per aver sempre operato per la massima sicurezza di tutti i partecipanti alle sedute e alle commissioni.



“In ciò siamo stati, devo scrivere purtroppo – ha detto Benedetti - anticipatori di un sistema che oggi viene legittimato e proposto dal governo a seguito dell’aggravarsi della situazione. Nel merito, devo dire che sono orgoglioso di ciò, poichè, nonostante le insistenze e le proteste della minoranza, in primis quelle dei consiglieri 5 Stelle che pur essendo forza di governo, sono arrivati perfino a non partecipare per mesi alle sedute di consiglio, abbiamo resistito ed ottenuto anche nel concreto un importante risultato che è stato quello di garantire la salute a tutti gli amministratori, nessuno dei quali ha contratto il covid, a differenza ad esempio di quanto accaduto in parlamento dove hanno lavorato sempre in presenza.”. Benedetti ha quindi annunciato che quella da remoto continuerà ad essere la modalità dei consigli comunali massesi fino alla fine dell’emergenza ed ha auspicato che la minoranza, dopo essere finalmente tornata a lavorare in consiglio due giorni fa, continui a svolgere con impegno e costanza la propria attività a favore di tutta la nostra comunità. Infine Benedetti ha ringraziato il sindaco Persiani, per l’infaticabile e concreto lavoro che svolto nella campagna anti Covid-19 e per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini di Massa.