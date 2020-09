Politica



Appalto pulizie in comune, Martinelli: “Scongiurato il taglio ore, abbiamo tutelato le lavoratrici”

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:50

Al termine di una lunga e delicata trattativa, l’amministrazione comunale ha scongiurato il taglio del monte ore del contratto delle lavoratrici addette alle pulizie di Palazzo Civico. Questa mattina il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al personale, ha firmato un verbale di accordo insieme alla ditta vincitrice dell’appalto e ai sindacati di categoria: il documento garantisce alle dipendenti equità di trattamento rispetto al precedente contratto. «Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato Martinelli che scongiura la riduzione del monte ore del 30% proposta inizialmente dall’azienda che avrebbe quindi avuto ripercussioni inaccettabili sulle buste paga di queste 13 lavoratrici. Abbiamo condotto una trattativa delicatissima ma oggi siamo molto soddisfatti perché dopo aver raccolto il grido di allarme delle lavoratrici, siamo riusciti a far valere le loro ragioni. Certo abbiamo dovuto battere i pugni sul tavolo, ma alla fine abbiamo garantito equità di trattamento e parità di diritti a queste dipendenti che, soprattutto in questo periodo di pandemia – ha fatto notare il vicesindaco - hanno un ruolo centrale nel garantire la salute di tutti coloro che frequentano il municipio, siano essi cittadini o dipendenti comunali».



La vertenza delle lavoratrici si era aperta lo scorso agosto a seguito dell’esito della gara di assegnazione del servizio bandita dalla città metropolitana di Firenze e aggiudicata al consorzio Cns: per effetto del cambio di appalto si sarebbe innescato un taglio del monte ore del 30% con conseguente drastica riduzione della busta paga delle dipendenti: «Le lavoratrici, che già percepivano salari sicuramente non esorbitanti, si sono giustamente opposte e come amministrazione abbiamo deciso di raccogliere la loro protesta, attivandoci per andare incontro alle loro richieste» spiega il vicesindaco. Dopo una serie di incontri con le delegazioni di Città Metropolitana di Firenze, Cns e organizzazioni sindacali, è stato condiviso un verbale che impegna Copura Società Cooperativa, l’impresa che subentra a Rekeep, non solo all’assunzione delle 13 lavoratrici già impegnate nel servizio, ma anche a garantire loro parità di trattamento, sia in termini di orario che di retribuzione.