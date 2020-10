Politica



Bernardi vs Martinelli sul caso Trivelli: scheletri nell’armadio, accuse e tanti dubbi

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:01

Il primo round si è consumato, ieri, nel giro nemmeno di due ore, ovviamente senza che neppure il contenuto della conferenza stampa di ieri mattina, tenuta dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi fosse ancora comparso sotto forma di articolo su una qualsiasi delle testate locali.

Del resto, si sa, le vie delle notizie sono infinite e subito, nel primo pomeriggio, l’amministrazione, chiamata in causa da Bernardi in merito all’opportunità – non alla legalità, peraltro riconosciuta dallo stesso Bernardi – dell’assunzione dell’ex assessore al marmo Alessandro Trivelli come impiegato alla Pesa, cioè nello stesso settore di cui lui era a capo fino a un anno fa, ha sferrato il suo destro, impostato principalmente sulle presupposte scorrettezze di ugual genere commesse da Bernardi ai tempi dei suoi assessorati.

Il contrattacco del team del sindaco è partito con un “ pare che”, cioè con un riferimento a un sentito dire non suffragato da alcuna prova tangibile, ed ha avviato il carrarinissimo e pericoloso gioco del “ ma parli te …” che, inevitabilmente, ha scatenato la nuova replica, dello stesso tenore, del consigliere Bernardi. Ma quando il “ ma parli te..” è fatto al rialzo, in piazza ci vanno gli scheletri di tutti e lo spettacolo che si offre ai cittadini è sempre quello non di avversari politici ma di capricciosi bambini della scuola materna.

Ecco allora il secondo round lanciato da Bernardi: “Parla proprio il vicesindaco Martinelli, che è stato protagonista di una situazione simile, se non peggiore, relativa all'assunzione della moglie come educatrice dei centri estivi della Società Partecipata del comune Nausicaa, settore del quale lui stesso è l'assessore di competenza ? Anche in questo caso l’assunzione era legittima, ma decisamente inopportuna. E ancora proprio Martinelli parla di una “assunzione ex novo” riferendosi al mio contratto con Erp, mentre in verità è stata una “regolarizzazione “ da parte dell’ente di cinque “precari “ che avevano già un contratto a tempo determinato presso ATER fin dal 1999. E sempre lui parla del mio curriculum quando non ha mai spiegato come mai nel suo, da quando è stato nominato assessore, sia stata accuratamente cancellata una parte ? Queste dichiarazioni del grillino Martinelli non appartengono alla politica e sono solo uno squallido colpo basso nei miei confronti, inferto nel tentativo di denigrarmi, riportando pubblicamente gravissime falsità. Il tutto suggerito da chi sta cercando da tempo di mistificare la realtà per non far distinguere il vero dal falso attraverso un continuo attacco personale, sottile quanto vigliacco, che non mi spaventa per niente, né fermerà la mia attività politica.”.

Bernardi ha dichiarato “ spudoratamente falsa” l’informazione, fatta ieri nella replica del team del sindaco, in base alla quale la sua regolarizzazione in Erp è avvenuta mentre lui era assessore alla casa ed ha spiegato che tale regolarizzazione è avvenuta nel 2003 insieme a quella di altri quattro colleghi a seguito del passaggio da Ater ad Erp quando il presidente di Erp era Argante Mussi, che ha confermato pubblicamente la versione data da Bernardi. Bernardi non ha rinunciato a lanciare una frecciatina a Martinelli ricordando come, presumibilmente nello stesso periodo del sua regolarizzazione in Erp, l’attuale vicesindaco stesse svolgendo il suo tirocinio presso lo studio dell’ex consigliere del Pd Lucio Boggi, in seguito diventato bersaglio di molti attacchi da parte dei grillini quando erano all’opposizione.

“Il vicesindaco Martinelli - ha continuato Bernardi - professionista assieme alla giunta in materia di sospetto e diffamazione nei miei confronti, essendo stato smentito dai fatti e preso da nervosismo incontrollato, non ha nemmeno capito che la legalità della procedura di assunzione di Trivelli e anche della digital manager Camilla Palagi, non è mai stata messa in discussione e che la critica è stata mossa in merito all’opportunità politica di queste assunzioni. Credo sia un dovere di ogni consigliere comunale interrogare l’amministrazione su fatti come questi, perché la politica non si fa attraverso attacchi personali e insinuazioni false, tendenziose e di bassissimo profilo, ma illustrando in trasparenza ciò che i cittadini hanno il diritto di conoscere. Una trasparenza che purtroppo l’amministrazione 5 Stelle ha oscurato sempre più con il passare del tempo, fino a giungere alla situazione odierna, che definire inquietante è un eufemismo. Infatti gli atti di assunzione di Alessandro Trivelli non sono stati pubblicati o, comunque, la ricerca è impostata in maniera tale che è difficile accedervi, cosa che invece è semplice ed esaustiva sul sito del Comune di Seravezza che, nella pagina della Trasparenza Amministrativa, ha pubblicato tutti gli atti le graduatorie ed i provvedimenti del bando in questione e persino i test delle prove.” Bernardi ha quindi evidenziato i molti spunti di riflessione che l’assunzione dell’ex assessore Trivelli solleva:”.

“Il neo assunto Alessandro Trivelli - dice Bernardi - è stato assegnato al dirigente Massimiliano Germiniasi che è stato esperto esterno della commissione giudicatrice del bando di concorso aperto del comune di Seravezza e che quindi si è trovato nella posizione di doverlo giudicare come candidato. Tutto regolare certo ma è lecito anche immaginare l’imbarazzo di entrambi quando si sono trovati davanti uno come valutatore e l’altro come valutato, quando solo pochi mesi prima erano l’uno dirigente del settore marmo e l’altro assessore al marmo cioè suo diretto superiore e anche immaginare l’imbarazzo della situazione attuale che vede l’ex assessore diventato dipendente del dirigente suo ex sottoposto.”.