Politica



Biglietteria chiusa alla stazione di Massa: i disagi per i viaggiatori segnalati da Castellini di Azzurro Donna- Forza Italia

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:20

di vinicia tesconi

Ha fatto un sopralluogo a seguito delle molte segnalazioni arrivate dai cittadini e ieri mattina, Sonia Castellini, coordinatore provinciale di Azzurro Donna e vicecoordinatore comunale di Forza Italia, ha potuto verificare coi suoi occhi che quanto lamentato era assolutamente vero: la biglietteria della stazione ferroviaria di Massa è chiusa, a quanto pare da giorni, e non si prevede neppure una data certa per la riapertura del servizio perché l’unico cartello esposto rimanda tutto a una non meglio definita “ nuova comunicazione”.

Ma i disagi per l’utenza, a quanto riferito dalla Castellini, non terminano qui: la sala d’aspetto è chiusa al pubblico che può quindi attendere i treni solo sulle banchine all’aperto. Per l’acquisto dei biglietti l’unica possibilità sono le macchinette o l’edicola che chiude alle 19 e il bar che, ovviamente, chiude alle 18. Castellini ha fatto notare: “Le informazioni circa gli orari e gli eventuali cambi nelle stazioni sono peculiarità del personale di Trenitalia e, al momento, non sono disponibili . Inoltre i meno giovani non sono in grado di utilizzare le biglietterie automatiche senza scordare l'aspetto sicurezza dalla presenza del personale ferroviario che è comunque un controllo; ho potuto constatare che alle 10.30 del mattino mi trovavo davanti persone dall'aspetto poco raccomandabile ed io stessa avrei avuto un certo timore nel maneggiare soldi al fine di acquistare un biglietto alla biglietteria automatica.”.

Sonia Castellini ha relazionato sulla situazione all’onorevole Deborah Bergamini, vicepresidente della IX^ commissione trasporti alla Camera dei Deputati ed ha riferito: “L’onorevole Bergamini è sempre pronta a valorizzare le istanze di Forza Italia provenienti dal territorio in cui è stata eletta, ha garantito di informarsi sulla situazione presso Trenitalia ed eventualmente valutare la possibilità di presentare un'interrogazione parlamentare. Questo per aiutarci a capire i motivi di tali disagi per la nostra comunità visto che la stazione vicina di Carrara è attiva con il personale.”.

Castellini ha assicurato anche la disponibilità del coordinamento comunale di Forza Italia a risolvere al più presto la situazione.