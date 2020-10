Politica



Biglietteria della stazione chiusa: si attiva FI

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:46

Dopo aver ricevuto delle segnalazioni da alcuni cittadini, Sonia Castellini, coordinatrice provinciale Azzurro Donna e vice coordinatrice comunale Forza Italia, si è recata alla stazione ferroviaria ed ha personalmente appurato che al vetro della biglietteria chiusa è affisso un cartello in cui si comunica la chiusura della biglietteria fino a nuova comunicazione. Oltre a tale disagio, alla stazione anche la sala d'attesa interdetta al pubblico.



Sonia Castellini ha spiegato: “Se è vero che troviamo nell'atrio le biglietterie automatiche e la possibilità di acquistare titoli di viaggio presso gli attigui esercizi commerciali (fino alle 19.00), è vero anche che le informazioni circa gli orari e gli eventuali cambi nelle stazioni sono invece peculiarità del personale di Trenitalia, i meno giovani non sono in grado di utilizzare le biglietterie automatiche e non sottovalutiamo l'aspetto sicurezza dato che la presenza del personale ferroviario è comunque un controllo.” L'onorevole Deborah Bergamini, vicepresidente della IX commissione trasporti alla Camera dei Deputati, si e' fatta carico di informarsi sulla situazione presso Trenitalia ed eventualmente valutare la possibilità di presentare un'interrogazione parlamentare.



La coordinatrice provinciale Sonia Castellini ha infine concluso: “Il coordinamento Comunale eletto di Forza Italia Massa cercherà insieme all’Onorevole Deborah Bergamini di capire come poter contribuire risolvere questa problematica il prima possibile perche' non e' giusto che Massa ed i nostri concittadini debbano essere penalizzati.”