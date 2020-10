Politica



Bonifiche, Barotti: "Amareggiato da risposta del sindaco Persiani"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:56

Il consigliere comunale Andrea Barotti replica all'articolo del sindaco di Massa Francesco Persiani sulle bonifiche e scrive: "La risposta del Sindaco mi lascia profondamente amareggiato, sia per il contenuto che per il tono! Trovo deludente perfino lo stile che non si addice, considerata la pessima ironia e le parole offensive, ad un primo cittadino e sopratutto alla delicatezza del tema in discussione".



L'esponente civico di centrosinistra osserva: "In primo luogo rilevo, ancora una volta, come Persiani eviti un nodo centrale del mio intervento, ossia la verifica di quanto sostiene Edison ossia la presenza di fonti di inquinamento a monte dell'area ex Farmoplant e dato che a monte si trova anche un sito di competenza comunale mi domando: perché il Sindaco non fornisce i documenti relativi al corretto smaltimento del percolato della ex discarica di Codupino? Perché non ci comunica i risultati, se mai fossero stati eseguiti, dei prelievi effettuati dai pozzi di convogliamento? Sul tema inviterei il Sindaco a pensare cosa potrebbe accadere, proprio in base al giusto principio "chi inquina paga", se venissero riscontrate criticità all'ex discarica, cosa potrebbe accadere se fosse difficile capire come sia stato e come venga trattato il percolato".



Le domande non finiscono: "Ed ancora, perché il Sindaco non ci rassicura sullo stato delle membrane, che impediscono la contaminazione della falda, della ex discarica? Perché non ha mai spiegato le ragioni per le quali, in un documento passato in Consiglio, quindi sotto la sua Amministrazione, si parli di un mezzo per la movimentazione di rifiuti in un sito, per il Ministero, chiuso da anni? Perché non ha ritenuto di approfondire quanto rilevato dalla Commissione ambiente ossia la presenza di cumuli di rsu nella ex discarica? Mi chiedo se il Sindaco, al tavolo con il Ministero, Arpat e Sogesid abbia mai parlato di questi aspetti".



Il duro intervento del civico continua: "Il sindaco, in carica da oltre due anni e mezzo, si limita a chiamare in causa il passato, trova il tempo per fare inutile polemica, ma non risponde alle legittime richieste di chiarimento avanzate, da diverso tempo, e che riguardano anche la sua gestione del territorio; da ultimo ha alzato un gran polverone, ripetendo critiche arcinote (già sentite in campagna elettorale), tra l'altro rivolgendosi ad un rappresentante del mondo imprenditoriale e ad un consigliere alla sua prima esperienza politica, senza approfondire, come gli era stato semplicemente, domandato i motivi che hanno impedito la mancata costituzione del Comune oppure deve bastarci quanto scritto sulla notifica di un atto di causa? Ed ancora, credo che Persiani prima di ergersi a fustigatore, a giudice, prima di tacciare gli altri di ignoranza e malafede, sarebbe opportuno che informasse i cittadini su dove siano finite le acque, non depurate, immesse in fognatura bianca della vecchia ricicleria che ricordo è stata chiusa, dopo la mia mozione rinviata più volte e mai discussa, con provvedimento urgente del dirigente competente!"



Barotti nella sua nota cita un documento e sulla base di esso pone altri interrogativi al Sindaco: "A tal proposito vorrei far conoscere, pubblicamente, al Sindaco un passaggio di una lettera di Arpat in cui l'Agenzia scrive: "l'ordinanza 511/2019 è stata motivata dal fatto che Asmiu, pur avendo comunicato di voler avviare presso il centro di raccolta i lavori di adeguamento alle prescrizioni del DM 08 aprile 2008, di fatto non li aveva mai avviati. Le prescrizioni avevano per oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (...)". Ricordo che l'impianto di Via Dorsale è stato chiuso nel luglio 2019 quindi chiedo al Sindaco perché non abbia fermato, appena insediato, la Ricicleria? Perché ha lasciato operativa, in Consiglio Persiani respinse una mia mozione che riguardava il titolo autorizzativo del sito, una Ricicleria che non rispettava la normativa? Sulla vicenda resta ancora da far luce sulla legittimazione dell'impianto, spero non sia necessario spiegare al Sindaco cosa sia una presa d'atto e cosa sia un titolo autorizzativo".



Il consigliere conclude con una nota ironica: "In conclusione, mi auguro che le polemiche lascino il posto ai temi importanti, come ad esempio il ruolo che dovrà avere il CZIA per il rilancio, la nuova strategia per la gestione delle aree (temi lanciati nel mio intervento), così come spero che Persiani, come un buon studente che ha studiato e non come uno scolaro smemorato e distratto, risponda ai tanti quesiti, estremamente importanti per l'ambiente, lo sviluppo economico, ancora una volta messi sul suo banco".