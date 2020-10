Politica



Cinquale, Aeroclub scrive a Benedetti: "Auspichiamo uno sviluppo concreto"

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:37

È sotto i riflettori la situazione dell'aeroporto di Cinquale: proprio pochi giorni fa il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti e Forza Italia avevano fatto conoscere l'entità del debito di Aeroclub, la società che gestisce l'aeroporto nei confronti dell'amministrazione comunale, alla quale deve quasi 400mila euro per affitti arretrati. Oltre a questo Forza Italia aveva suggerito interventi di miglioria per rendere l'aeroporto un vero e proprio punto di riferimento per il turismo. La replica di Aeroclub però non ha tardato ad arrivare, infatti ha deciso di indirizzare una lettera direttamente a Benedetti:

"All' Egregio Signor Presidente Benedetti, a tutti i membri del Consiglio Direttivo e a tutti i Soci dell'AeC di Marina di Massa. Non può che far piacere constatare come finalmente la politica abbia cominciato a capire l'importanza dell'aeroporto del Cinquale. – ha inizio la lettera di Aeroclub a Benedetti, e continua: Dobbiamo informarla che non è il primo personaggio politico che si è accorto che questo aeroporto esiste, che lavora e che funziona. Sappiamo bene che ciò può dare fastidio a qualcuno. Ci rincresce che se ne sia accorto solo su sollecitazioni che noi riteniamo siano purtroppo minimali".

Aeroclub, inoltre, fa luce sulle proprie iniziative: "Vede Presidente Benedetti, l'attuale gestore pro tempore dell'aeroporto di Massa Cinquale, le iniziative di cui Lei parla le ha già prese e sviluppate da tempo, affinché l'aeroporto potesse rimanere aperto e lavorare al servizio, non di un manipolo di pochi, ma al servizio di tutta la Comunità. – continua la lettera - Quindi, oltre alle iniziative già prese, altrimenti l'aeroporto sarebbe stato chiuso da tempo e ridotto ad un campo di erbe ed arbusti, l'unica iniziativa che l'Aeroclub intende portare avanti è quella di riaprire la scuola di volo, purtroppo chiusa dalla Presidenza del Sig. Vittorio Cucurnia e mai riaperta, oramai da circa 10 anni. Avere la scuola di volo è un compito istituzionale per un aeroclub, quindi non comprendiamo perché Lei dica sia irrealizzabile. Non sta a Lei, Sig. Presidente, rilasciare le necessarie autorizzazioni ma bensì all'ente ministeriale preposto Enac".

Riguardo alla questione dei canoni di affitto, Aeroclub ha specificato che essi risultano essere frutto di un contratto sottoscritto anni fa, dall'allora Presidente, Sig. Vittorio Cucurnia e dalla allora amministrazione di sinistra.

"Questo contratto è attualmente oggetto di una disputa legale ed in attesa di una sentenza del Tribunale di Massa. Non capiamo quindi, fino a che non verrà emesso un verdetto, perché Lei voglia classificarli come debiti non pagati. – ha spiegato Aeroclub - NON è stato interrotto ma bensì i pagamenti furono sospesi temporaneamente a favore dei dipendenti dell'Aeroclub, per noi la priorità è sempre stata rivolta a loro e alle loro famiglie. Peraltro la causa in corso, non ancora definitiva, punta al riconoscimento da parte del creditore, di spese sostenute dall'Aeroclub per il mantenimento in efficienza della struttura".

"Non è compito di questo AeC prendere altre iniziative. – ha continuato Aeroclub - Le abbiamo già prese nell'interesse di tutta la Cittadinanza e non di poche persone. Sappiamo che è in corso la preparazione di un bando da parte della Amministrazione Comunale per la gestione dell'aeroporto".

Tuttavia Aeroclub chiede chiarezza sugli interessi riguardanti il progetto inerenti all'aeroporto.

"Si parla inoltre di realizzare, con i fondi della Amministrazione, una pista di 700 metri e 10 piazzaline, da affittare ai Comuni circostanti l'aeroporto, collegati con golfcar. Conosciamo in maniera approfondita la materia, il traffico che ruota e può ruotare attorno all'aeroporto, domanda ed offerta ecc.. La soluzione proposta, che ci pare anche eccessivamente cara, dovrebbe concretizzarsi eventualmente con un bando di gara per dare in appalto i lavori, è francamente non adeguata e non è stata evidentemente oggetto di opportuni studi. – ha concluso Aeroclub - Non solo tecnici, ma anche commerciali e di marketing".

Aeroclub inoltre ha specificato che, dopo aver gestito l'aeroporto per più di cinquant'anni, auspica ad uno sviluppo concreto dello scalo in modo che possa andare in contro alle aspettative e alle necessità della cittadinanza, oltre a vedere concluso il contenzioso con il Comune.