Confimpresa: “Urgono investimenti nei campi sportivi a Massa”

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:12

“Nessuna violazione delle norme anticovid”: il presidente del consiglio comunale di Massa Benedetti replica all’esposto della consigliera Dei sull’uso improprio della sala consiliare

mercoledì, 7 ottobre 2020, 12:51

Sciopero per il clima: venerdì 9 ottobre il movimento Fridays for future di Massa e Carrara scende in piazza per tornare a chiedere alle amministrazioni e ai governi di tutto il mondo di unirsi alla battaglia per la giustizia climatica e dichiarare lo stato di emergenza

martedì, 6 ottobre 2020, 20:44

Progetti contraddittori, marce indietro a ripetizione, incomprensibili consulenze esterne e un basso livello di attenzione per salvaguardare il capitale naturale rispetto a quello costruito

martedì, 6 ottobre 2020, 20:39

Saga Giampaoli: l’amministrazione annuncia la fine dei lavori, ma non indica la data del rientro e sul sito del comune non c’è traccia del mutuo per i lavori dichiarato dall’assessore Raggi

martedì, 6 ottobre 2020, 20:24

Presentato dal presidente Lorenzetti nel corso di un incontro con dirigente scolastica, docenti e genitori. Riprende l’attività didattica in presenza

lunedì, 5 ottobre 2020, 17:46

Questa mattina si è svolta la commemorazione per l’anniversario della morte di Norma Cossetto, presso il campo profughi di Istria e Dalmazia a Marina di Carrara. Sonia Castellini, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Massa, presente questa mattina, è voluta intervenire