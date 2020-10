Politica



Consiglio in streaming, Benedetti proroga fino al 31 dicembre

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:09

Bisognerà aspettare il 2021 per rivedere, a Massa, un consiglio comunale con giunta e consiglieri in presenza, sperando sempre che si arrivi finalmente a un definitivo superamento dell’epidemia da covid -19. Il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti ha disposto un nuovo provvedimento in base al quale il termine già fissato al 15 ottobre per la ripresa dei consigli comunali in presenza sarà spostato al 31 dicembre. Quindi ancora consigli comunali in streaming fino, almeno alla fine dell’anno. A causare la misura sono stati gli ultimi interventi fatti dal governo che hanno esteso la stato di emergenza sanitaria fino alla fine di gennaio 2021 e, indirettamente, la recrudescenza di casi di contagio in sensibile aumento in tutta la provincia. La scelta del consiglio comunale in streaming, che a Massa è perdurata anche per tutta l’estate aveva scatenato polemiche e forme di protesta con astensioni in blocco da parte dell’opposizione che chiedeva un ritorno in sala consiliare per un dibattito dal vivo che adesso si allontana ancora di più nel tempo.