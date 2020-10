Politica



Emergenza abitativa, sotto Covid fino a 20 giorni in albergo

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:45

In risposta alle difficoltà anche economiche innescate dalla pandemia, l’amministrazione comunale ha approvato una delibera che permette di prolungare la permanenza in strutture ricettive per le persone in emergenza abitativa.



Alla luce dei pesanti contraccolpi provocati dal Covid-19, vista la difficoltà di reperire alloggi anche sul mercato privato, davanti a situazioni di criticità improvvise, gravi e comprovate, l’amministrazione potrà ricorrere all’ospitalità in albergo fino a un massimo di 20 giorni, avvalendosi della facoltà di fornire per i primi 3 giorni anche il vitto.



Questa opportunità sarà fornita alle persone singole e ai nuclei familiari dal momento in cui verrà ravvisata la necessità di fronteggiare un periodo di mancanza temporanea di alloggio o di impossibilità temporanea di procurarsi un alloggio: «Si tratta di una risposta straordinaria a un’emergenza straordinaria: gli effetti della pandemia in corso, non sono solo sanitari ma anche economici e occupazionali. Questo congiuntura rende obiettivamente difficile per le persone reperire un alloggio sul mercato privato: con questo provvedimento, che è temporaneo e strettamente legato alla pandemia, cerchiamo quindi di andare incontro alle persone, garantendo loro una sistemazione in una fase così drammatica» ha dichiarato l’assessore al Sociale Anna Galleni.