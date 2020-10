Politica



Ex Mulino Forti nel degrado: lo dice Bernardi, ma anche l’associazione ADA che lo ha gestito per anni

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:19

di vinicia tesconi

“Vedere l'ex Mulino Forti nel degrado lascia un senso di vuoto, amarezza e sconforto che fa spegnere anche la speranza": la dichiarazione che attesta lo stato di incuria in cui è abbandonata la struttura che fino a tre anni era un centro culturale attivo, non arriva, come si potrebbe pensare dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi, che dell’ex Mulino Forti ha fatto un motivo di ripetuti scontri con l’assessore al sociale Anna Galleni, ma arriva dall’associazione ADA, che per anni ha avuto in gestione i locali. A riportarla è stato, ovviamente il consigliere Bernardi che ha spiegato come questa dichiarazione non faccia che confermare la gestione dannosa e scellerata da parte dell'amministrazione grillina del patrimonio pubblico del comune di Carrara.

Secondo Bernardi la considerazione fatta da Associazione ADA sarebbe propositiva e richiederebbe risposte precise dall’assessore cheè vista come la principale artefice del degrado della dall'Associazione per i diritti degli anziani ADA. Già dal 2004 durante la giunta Giulio Conti, l'assessore al Sociale Carlo Martini aveva affidato la struttura all’Associazione per anziani AUSER. A differenza infatti di quello sempre dichiarato dalla Galleni, incolpando della chiusura il sottoscritto con la scusa della bufala del debito lasciato, per 15 anni è sempre stato messo a disposizione di tutti: degli anziani, ovviamente, ma anche di tante altre associazioni, compresa quella dei consumatori ACU che qui aveva tenuto incontri e convegni per insegnare ai cittadini a difendersi dalle truffe.”.

Bernardi ha voluto ricordare per fugare ogni dubbio che il Centro Intergenerazionale allora affidato alla AUSER CGIL e gli uffici dell' ACU vennero trasferiti nell’Ex Mulino Forti perché i locali di proprietà comunale in piazza Duomo, sede dell'Associazione consumatori, erano inagibili. Questi spazi sociale, come ricorda Bernardi, vennero inaugurati dalla giunta Conti e ristrutturati ed arredati con i finanziamenti Europei del Progetto URBAN, che sono stati utilizzati con consenso e successo anche dalle amministrazioni Zubbani .

“Al fine di poter determinare il contratto d'affitto con ACU e la convenzione con l'associazione che gestiva il Centro Anziani – ha continuato Bernardi - era necessario però che fin dal 2004, la Società ERP presentasse la richiesta di una DIA al comune per separare i due gli spazi, che, nelle planimetrie della struttura risultavano essere indivisi e rivedesse il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi, in quanto, a seguito dell’alluvione del 2003, circa metà della struttura era stata chiusa e dichiarata inagibile. Se all'assessore Anna Galleni fosse stata a cuore la sorte dell’ex Mulino Forti, proprio per la qualifica ricoperta di pubblico amministratore , avrebbe dovuto risolvere il problema, qualunque fosse, e non chiudere un centro di aggregazione sociale e lasciarlo chiuso per anni tra degrado ed incuria.” .Bernardi ha fatto riferimento anche agli spazi utilizzati dall'Associazione ACU, giudicati come “ abusivi “ o “ occupanti senza titolo “ dall’assessore Galleni ed ha invocato l’intervento pubblico della dottoressa Clara Gonnelli a confermare i moltissimi tentativi da lei fatti di poter sottoscrivere formalmente un contratto per poter pagare l'affitto a ERP, senza mai ricevere risposte. “ Per il bene della città – ha concluso Bernardi - alla quale è mancato uno spazio sociale importante, spero che l’assessore Galleni si decida a dare una risposta positiva all'Associazione ADA e che al più presto venga riaperto il Centro Intergenerazionale al Mulino Fortistruttura. “L'ex Mulino Forti - ha raccontato Bernardi - è stato gestito per anni .”.