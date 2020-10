Politica



"Fare autocritica e ripartire dal territorio": Massa Carrara in Azione invita provincia e riformisti a smettere di dare le colpe agli altri

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:34

Hanno dichiarato l’intenzione di uscire dal coro univoco della sinistra per dare una visione differente e, soprattutto un concreto aiuto al territorio apuano affossato nel pantano e si sono posti in una posizione critica anche nei confronti della loro stessa parte politica analizzando gli esiti delle ultime elezioni regionali.

Parla il coordinatore provinciale di Massa Carrara in Azione, Giacomo Zucchelli, che ha giudicato la mancata assegnazione di un assessorato a Giacomo Bugliani, rappresentante della provincia apuana, come l’ennesima sconfitta di tutto il territorio che non deve essere passata solo come l’ennesima scarsa considerazione per la provincia di Massa Carrara da parte del politico di turno. Pur esprimendo comprensione e solidarietà a Bugliani, Massa in Azione ha anche ricordato che l’ assessorato regionale era un obiettivo personale del candidato piddino.

“ Sarebbe stato più facile unirsi al coro dei delusi se il Partito Democratico avesse chiesto un assessorato per questo territorio, anche avvocandolo per se stesso. – hanno detto da Massa Carrara in Azione - Invece, fin dal 22 settembre scorso, è partita una richiesta di assessorato per Giacomo Bugliani, a cui va la nostra stima, ma non possiamo non vederla come una battaglia personalistica che poco ha giovato al risultato finale e che alla fine non ha portato al risultato voluto, se non a quello di dare maggiore visibilità allo stesso consigliere e mettendo in secondo piano la nostra provincia.”. Massa Carrara in azione ha anche ricordato che non sono passati vent’anni dall’ultima designazione di un assessore regionale apuano: nella legislatura 2005-2010, infatti, nel rimpasto fatto dal governatore Claudio Martini, venne nominato assessore al suolo e protezione civile, l’esponente dei Verdi di Massa, Marco Betti.

“Pensiamo che questo territorio meriti un assessorato, una visibilità regionale. – hanno continuato da Massa Carrara in azione - Se questo non avviene è perché spesso veniamo visti come un luogo di confine, di conquista, debole. Ma questa visione deriva anche dal modo con cui questo territorio, soprattutto a livello politico, si relaziona con la zona centrale. Il grande livello di conflitto sociale, la scarsa capacità di fare squadra, anche all’interno dello stesso PD in cui sono sempre prevalse forti divisioni, non aiuta, anzi amplifica quel senso di luogo periferico pieno di problemi.

Problemi reali: disoccupazione, inquinamento, depauperamento del territorio, disagio sociale, abbandono scolastico, trasporti pubblici. Eppure, siamo un territorio con un enorme potenziale, non solo per la ricchezza delle Alpi Apuane, ma anche per le potenzialità agricole e turistiche della Lunigiana, con una posizione strategica che ci rende uno snodo logistico tra i porti di Carrara e Spezia, tra la linea ferroviaria Pontremolese e l’autostrada della Cisa, con un aeroporto internazionale (quello di Pisa) a non più di 50 km di distanza. Avevamo un complesso fieristico, di proprietà anche della Regione che ora è in bilico tra rilancio e dismissione. Per questo ci dispiace che non ci sia un assessore del nostro territorio, ma crediamo che le responsabilità vadano cercate soprattutto al nostro interno, all’interno della nostra provincia, all’interno del Centro Sinistra.”. Massa Carrara in Azione ha espresso la seria preoccupazione per gli esiti delle prossime elezioni amministrative di Massa e Carrara se il centro sinistra non sarà capace di creare un polo riformista che sappia mettere al centro i problemi dei cittadini e dare loro delle risposte concrete. Per questo motivo il gruppo ha lanciato l’invito a tutti i partiti e i movimenti che hanno voglia di rimboccarsi le maniche a smettere di lamentarsi e darsi da fare a creare un progetto nuovo per Carrara 2022 e Massa 2023.