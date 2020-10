Filca Cisl: “Ancora una morte bianca, una sconfitta per il mondo del lavoro”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:13

Sono partiti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sull’incrocio tra via Inglostadt e via Genova a Marina di Carrara ma la Lega, pur apprezzando l’intervento, fra l’altro segnalato più volte anche con foto proprio dal coordinamento comunale leghista, ha espresso dubbi sui criteri con i quali l’amministrazione procede nella...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:13

Non ha mollato durante l’estate, quando il furore della pandemia pareva quasi placato, men che meno lo farà adesso che il covid si avvia a dispiegare tutta la sua potenza e il ministero degli interni stesso avvalla la scelta di non fare i consigli comunali in presenza

mercoledì, 28 ottobre 2020, 18:09

La prima motivazione sono sicuramente i tempi cupi, afflitti dal secondo e più grande picco della pandemia, che, oggettivamente, rendono poco interessanti e appetibili tutte le proposte di carattere storico-commemorativo

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:10

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore al Commercio Giovanni Macchiarini hanno fatto visita al mercato settimanale di Avenza per incontrare i venditori ambulanti e ascoltare le loro opinioni in merito alla collocazione dell'appuntamento del mercoledì

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:08

Il consiglio comunale di Massa ha approvato il regolamento del commercio, promosso dalla Lega, che punta a valorizzare le eccellenze del territorio, ma stanzia anche contributi a fondo perduto comunali per le attività

mercoledì, 28 ottobre 2020, 08:45

In risposta alle difficoltà anche economiche innescate dalla pandemia, l’amministrazione comunale ha approvato una delibera che permette di prolungare la permanenza in strutture ricettive per le persone in emergenza abitativa