Forza Italia dalla parte dei commercianti: Martisca alla manifestazione di ieri a Marina

sabato, 31 ottobre 2020, 13:14

Sono scesi in piazza accanto alle categorie più colpite dall’ultimo DPCM, Lucian Martisca, coordinatore di Forza Italia Giovani,ma la sintesi della manifestazione che ne ha tratto non è molto rincuorante: “Poche certezze e tanta confusione, questo è stato l’esito della manifestazione di ieri a Marina di Carrara, dove i cittadini e commercianti hanno avuto un confronto faccia a faccia col sindaco di Carrara . – ha fatto sapere Martisca – con la chiusura alle 18, i commercianti hanno subito un grave danno, costretti anche a dover lasciare a casa diversi dipendenti, molti dei quali sono giovani.” Martisca ha ricordato che due titolari di bar di Marina, Giacomo Timbro e Gianmaria Menconi, avevano dichiarato pochi giorni fa :“Tutti uniti per farci sentire, abbiamo sempre rispettato le regole e meritiamo rispetto”.

“Le risposte del sindaco sono state molto vaghe – ha continuato Martisca – perché ha dichiarato solidarietà ai commercianti ma non si è spinto oltre e non ha saputo rispondere sulla possibilità per i bar di restare aperti fino alle 22 in caso di boom di contagi, scaricando responsabilità sulla Asl. Noi di Forza Italia saremo sempre dalla parte di chi lavora e di chi fa lavorare i nostri cittadini, sosterremo fino alla fine gli imprenditori locali, perchè sono l’unica certezza sul nostro territorio e il motore dell’economia locale. Pertanto invitiamo il sindaco non a esprimere solidarietà per i ristoratori e proprietari di palestre e altre attività in grande difficoltà, ma ad agire per il bene di quest’ultimi e condividere la battaglia che stanno portando avanti. Il nostro partito è vicino a chi ha sempre seguito le regole, si è sempre adattato a tutto e non merita di essere penalizzato ulteriormente, attrezzandosi sempre a proprie spese per combattere questa crisi economica. Abbiamo bisogno di aiuti concreti, non di promesse.”.