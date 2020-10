Politica



I consiglieri del Pd di Massa contestano il rifacimento di piazza Felice Palma

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:51

“E’ conosciuta come Piazza dell’Accademia e deve la sua attuale conformazione alla costruzione della scuola avvenuta tra il 1852 e il 1855. Lo spazio in cui si trova oggi piazza Felice Palma venne assegnato appositamente dal comune “nel Baluardo dei Platani, dietro la Fabbrica della Dogana Centrale, in fondo alla via della Santissima Annunziata”.



La costruzione della scuola aveva comportato nel 1863 lo spianamento del baluardo delle mura e il prolungamento delle due strade adiacenti, via delle Mura Nord ,verso l’esterno della zona prospiciente l’edificio e via Santissima Annunziata. Questo aveva determinato il congiungimento in basso “fuori le mura” e per tale tangenza venne giustamente scelto un innesto a forbice, connotazione storica dell’urbanistica massese, come si evince nel disegno originario albericiano di cui sono esempio il doppio innesto delle strade in Piazza della Martana e della stesse vie della Santissima Annunziata e delle Mura Nord in Piazza del Portone. La “Figura Maschile” di Piazza Palma è stata donata al comune di Massa nel 1999 dall’artista Henri Pierre Beaufour, scultore di fama internazionale e noto manager dell’industria farmaceutica, molto affezionato alla città di Massa dove risiede e lavora dal 1990 dedicandosi soprattutto alla modellazione e ad apprendere le tecniche del marmo. L’opera era stata esposta alla mostra Anime Apuane, curata da Massimo Bertozzi in alcune prestigiose sedi europee, come la Reggia di Schonbrunn a Vienna, l’Antico Ospedale della Congregazione Italiana di Praga, il Palazzo dei Congressi di Grasse, in compagnia di artisti internazionali quali, tra gli altri, Floriano Bodini, Paolo Cavallo, Girolamo Ciulla, Novello Finotti, Mattew Spender, Ivan Theimer, Vito Tongiani. Beaufour che alterna la sua attività di scultore con quella di manager dell’industria farmaceutica, dal 1996 ha allestito mostre personali e partecipato a importanti rassegne di scultura in numerosi stati europei tra cui Francia, Italia e Inghilterra.”



La ricostruzione storica delle vicende di piazza Felice Palma è stata fatta dai consiglieri del centro sinistra Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Gabriele Carioli e Giovanni Giusti, per evidenziare il loro disappunto nei confronti del progetto voluto dall’amministrazione massese di rifare piazza Felice Palma.



“C’è molta arroganza e molta ignoranza anche nel voler ridisegnare Piazza Palma – hanno detto i consiglieri - oltretutto senza coinvolgere il consiglio comunale, a cui competono le trasformazioni urbanistiche, così come nel voler umiliare una statua trasformandola in spartitraffico. Il rifacimento della piazza così come è attualmente concepito cancellerebbe una importante “ matrice urbanistica” del periodo albericiano con un improprio e per certi versi provocatorio spostamento della statua di Beaufuor in una aiuola spartitraffico.” I consiglieri del centro sinistra hanno quindi chiesto al sindaco di chiarire se il progetto è stato sottoposto alla soprintendenza di Lucca, dal momento che evidenzia una modifica sostanziale nella configurazione storico-urbanistica dell’area ed anche se lo spostamento della statua, non solo per buona prassi e rispetto dell’autore e dell’opera, è stata concordata con lo scultore.