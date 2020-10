Politica



I grillini hanno bisogno del tutor digitale: quanto costano gli incarichi le consulenze, i rimborsi e gli stipendi degli assessori? I dubbi del Psi di Carrara

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:13

I grillini hanno bisogno del tutor digitale: quanto costano gli incarichi le consulenze, i rimborsi e gli stipendi degli assessori? I dubbi del Psi di Carrara

La scelta di assumere una nuova addetta ai social da parte dell’amministrazione 5 stelle di Carrara continua a sollevare polemiche e perplessità. Le ultime in ordine di tempo sono quelle del Partito socialista che si è chiesto a quanto ammonta il costo complessivo dell’attuale giunta carrarese.

“È sconcertante che l’amministrazione comunale di Carrara abbia deciso di destinare ben 35 mila euro per l’assunzione di un “addetto alla comunicazione digitale” settore nel quale, un tempo i grillini di Carrara vantavano una grande competenza che è evaporata di fronte alle incapacità amministrative dimostrate. La spiegazione di una scelta che sarà pagata frugando nelle tasche di tutti i cittadini è la conseguenza del crollo di credibilità dell’amministrazione proprio nei confronti del suo elettorato che rimprovera, prima di tutti, a questa maggioranza di non essere stata capace di mantenere i roboanti impegni assunti nel 2017 e che oggi la mette in discussione sul terreno più caro ai grillini. In attesa di conoscere nel dettaglio le funzioni e le competenze specifiche di una figura che avrà un ruolo chiaramente “politico”, esautorando così il Sindaco dalle sue responsabilità, facciamo presente che, con quei soldi, si poteva riaprire il Centro Alzheimer presso il Regina Elena, chiuso con un atto vergognoso, dando così un sostegno importante ai pazienti e alle loro famiglie. Sarebbe interessante sapere in base a quale algoritmo è stata scelta una figura che dovrà informare i cittadini per conto del sindaco per rimediare all’incapacità ampiamente dimostrata nell’amministrare, anche se era illogico aspettarsi di meglio da un movimento che attinge i suoi esponenti di punta dal Grande Fratello. Ci auguriamo che la nuova “professionalità” sappia tradurre in una forma comprensibile per tutti le scelte del Politburo grillino e che possa presto annunciare ai cittadini del web, concreti traguardi raggiunt,i che non siano la prosecuzione o il completamento del lavoro fatto “dagli altri”. I cittadini di Carrara, che hanno visto sparire cavalli di battaglia dei 5Stelle come i Beni estimati e che devono viaggiare su strade e marciapiedi transennati per impraticabilità, i genitori che attendono di avere sedi definitive per le scuole dei loro figli, come i cassintegrati e i disoccupati, hanno diritto di avere risposte e azioni serie, non articoli consolatori o annunci su Facebook. C’è un’ultima domanda per la quale attendiamo una risposta chiara: quanto costa la giunta di un sindaco incapace di parlare con i cittadini e che ha bisogno di un portavoce e di un addetto al web, contornato da una corona di assessori a libro paga della comunità. Quanto costano, ogni mese, e quanto sono costati in questi anni, gli assessori e quanto hanno pesato sulle casse comunali i loro rimborsi e le loro trasferte? Domande semplici che attendono risposte chiare con pochi numeri, perché i “numeri” hanno la testa dura.”.

Vinicia Tesconi