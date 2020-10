Politica



Il sindaco e l'assessore al mercato di Avenza: “Riflessione aperta sulla collocazione”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:10

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore al Commercio Giovanni Macchiarini hanno fatto visita al mercato settimanale di Avenza per incontrare i venditori ambulanti e ascoltare le loro opinioni in merito alla collocazione dell'appuntamento del mercoledì. L'attuale disposizione dei banchi in via Casola, proprio accanto alla Coop, era stata stabilita dall'amministrazione comunale per permettere l'apertura dei cantieri in prossimità del ponte di via Menconi.



«Adesso dobbiamo valutare se proseguire con questa collocazione, che ha spazi più ampi e quindi agevola anche il rispetto delle norme Covid, o tornare in quella tradizionale di via Giovan Pietro, come chiedono alcuni ambulanti – commenta il sindaco Francesco De Pasquale – La visita di questa mattina è stata l'occasione per un ulteriore confronto dopo l'incontro nella commissione presieduta da Marzia Paita, anchedata l'imminente riapertura del ponte di Avenza».



«Utilizzeremo il tempo che abbiamo a disposizione – commenta l'assessore Giovanni Macchiarini – per valutare la migliore collocazione del mercato. Da un primo confronto con alcuni venditori ambulanti è emerso che quella attuale pur restando una collocazione che permette lo svolgimento in sicurezza del mercato non accontenta proprio tutti. Come abbiamo già anticipato, stiamo valutando diverse opzioni: il recupero di alcune giornate di in giorni extra della settimana, l'allungamento dell'orario di permanenza dei banchi fino per esempio alle 18, ed eventualmente la ricollocazione del mercato nella vecchia area, ovviamente seguendo tutte le procedure per permettere lo svolgimento in sicurezza».