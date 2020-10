Politica



"Inopportuna l'assunzione di Trivelli in comune": il Pd invita il sindaco ad avere più flessibilità

giovedì, 22 ottobre 2020, 20:54

L'assunzione come impiegato comunale dell'ex assessore al marmo grillino Alessandro Trivelli, nello stesso settore da lui diretto fino a un anno fa continua a sollevare polemiche. Ultima in ordine di tempo è arrivata la critica del PD carrarese che ha colto l'occasione per ricordare all'amministrazione 5 stelle come, se un caso simile si fosse verificato quando loro erano all'opposizione, non avrebbero esitato a dare in escandescenze.



"Non mettiamo in discussione la legittimità della procedura- ha detto il segretario comunale del PD Gianluca Brizzi- e neppure il diritto di chiunque a concorrere per un posto di lavoro.

Alessandro Trivelli è un persona perbene e preparata, nulla di personale.



Troviamo però inopportuno che l'amministrazione De Pasquale continui a rivendicare una presunta "diversità" e superiorità nei confronti di "quelli di prima".



Dopo tre anni non si può continuare a governare con la testa rivolta all'indietro.



Non possiamo tuttavia non constatare come l'assunzione di Trivelli in quel ruolo sia estremamente inopportuna, soprattutto se consideriamo che a selezionarlo c'era anche il suo ex dirigente.



In altri momenti una vicenda del genere avrebbe scatenato la furia del Movimento 5 Stelle che avrebbe preso d'assalto il consiglio comunale.



Non sono accettabili nemmeno le giustificazioni dell'amministrazione e sorvoliamo sulla pretesa di invocare meccanismi "casuali" o il destino beffardo che ha fatto scorrere la graduatoria di un altro comune fino ad incrociare le esigenze del comune di Carrara con la disponibilità dell'ex assessore Trivelli.



Una pesca miracolosa, su graduatorie di altri comuni, che pare non essere un caso isolato.



Ci auguriamo almeno che da questa vicenda i 5 Stelle imparino una lezione che li porti ad apprezzare maggiormente la sobrietà in politica, come dire : Plus de souplesse, camarade De Pasquale, plus de souplesse. (più flessibilità compagno, più flessibilità) ".