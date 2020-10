Politica



La soddisfazione di Italia Viva Massa Carrara per il successo alle regionali a sostegno del presidente Giani

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:37

Si sentono parte della vittoria di Eugeni Giani come presidente della Regione Toscana e non nascondono la soddisfazione per i risultati conseguiti. Parlano i membri del coordinamento provinciale di Italia Viva che hanno fatto sapere: “ Esprimiamo piena soddisfazione per i risultati ottenuti alle elezioni regionali che hanno visto Italia Viva confermarsi saldamente in tutte le realtà della provincia a sostegno di Eugenio Giani governatore della Regione Toscana e questo grazie all’impegno di tutti i coordinatori, volontari, simpatizzanti, amministratori e soprattutto alla dedizione delle nostre candidate e dei nostri candidati. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie ad una campagna elettorale incentrata sulle reali necessità della nostra provincia e sulle sue prospettive di sviluppo e questa è la missione che Italia Viva di Massa Carrara continuerà a perseguire nel futuro.”. Il coordinamento provinciale di Italia Viva ha anche rivendicato l’orgoglio per aver contribuito alla nomina del vice presidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli e di Stefania Saccardi, ex assessore regionale alla sanità nella giunta di Enrico Rossi, ora passata in Italia Viva, che rappresenterà il partito di Renzi come assessore con deleghe alle politiche agricole, caccia e pesca, aree interne e montagna, ed anche come vicepresidente della Regione, altro motivo di orgoglio e soddisfazione per Italia Viva Massa Carrara che ha voluto inviare pubblicamente un augurio di buon lavoro a Stefania Saccardi, a Stefano Scaramelli, al consigliere di Italia Viva Maurizio Sguanci, al presidente Eugenio Giani e a tutti gli assessori e consiglieri Regionali.